Казахстанские легкоатлеты заняли второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии-2023

Фото: Instagram/drs_kz

В Астане завершился 10-ый чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. По итогам трех дней состязаний сборная Казахстана завоевала 12 медалей континентального первенства: 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые, сообщает Zakon.kz.

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Чемпионами Азии в беговых дисциплинах стали казахстанцы: Каролин Кипкируи - 3000 метров;

Элина Михина - 400 метров;

Эстафета мужчины, 4х400 метров - Михаил Литвин, Вячеслав Земс, Эльнор Мухитдинов и Андрей Соколов;

Эстафета женщины, 4х400 метров - Элина Михина, Аделина Земс, Александра Залюбовская и Кристина Кондрашова;

60 метров с барьерами - Давид Ефремов;

прыжки в высоту - Надежда Дубовицкая. Фото: Instagram/drs_kz Серебряными медалями отметились: Михаил Литвин - бег на 400 метров;

Ольга Сафронова - бег на 60 метров;

Кристина Овчинникова - прыжки в высоту. Фото: Instagram/drs_kz Бронзовые медали в копилку казахстанской команды положили: Акбаян Нурмамет - бег на 1500 метров;

Шэдрак Кимутай - бег на 3000 метров;

Елизавета Матвеева - прыжки в высоту. Фото: Instagram/drs_kz Перечисленные 12 медалей позволили атлетам сборной Казахстана занять второе место в медальном зачете азиатского первенства-2023. А лидером общекомандного зачета стали представители Японии - 15 медалей (6 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых). Тройку лучших замкнула команда Катара - 8 медалей (2 "золота", 4 "серебра" и 2 "бронзы"). Читайте также Казахстанские конькобежки заработали серебряные медали юниорского чемпионата мира Казахстанец Алексей Луценко стал шестым в веломногодневке "Тур Омана" Ольга Рыпакова официально завершила карьеру

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