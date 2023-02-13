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Казахстанские легкоатлеты заняли второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии-2023

Легкая атлетика ЧА Астана Золото Фото: Instagram/drs_kz
В Астане завершился 10-ый чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. По итогам трех дней состязаний сборная Казахстана завоевала 12 медалей континентального первенства: 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые, сообщает Zakon.kz.

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Чемпионами Азии в беговых дисциплинах стали казахстанцы:

  • Каролин Кипкируи - 3000 метров;
  • Элина Михина - 400 метров;
  • Эстафета мужчины, 4х400 метров - Михаил Литвин, Вячеслав Земс, Эльнор Мухитдинов и Андрей Соколов;
  • Эстафета женщины, 4х400 метров - Элина Михина, Аделина Земс, Александра Залюбовская и Кристина Кондрашова;
  • 60 метров с барьерами - Давид Ефремов;
  • прыжки в высоту - Надежда Дубовицкая.
Легкая атлетика ЧА Астана Золото

Фото: Instagram/drs_kz

Серебряными медалями отметились:

  • Михаил Литвин - бег на 400 метров;
  • Ольга Сафронова - бег на 60 метров;
  • Кристина Овчинникова - прыжки в высоту.
Легкая атлетика Бронза Астана

Фото: Instagram/drs_kz

Бронзовые медали в копилку казахстанской команды положили:

  • Акбаян Нурмамет - бег на 1500 метров;
  • Шэдрак Кимутай - бег на 3000 метров;
  • Елизавета Матвеева - прыжки в высоту.
Легкая атлетика ЧА Астана Золото

Фото: Instagram/drs_kz

Перечисленные 12 медалей позволили атлетам сборной Казахстана занять второе место в медальном зачете азиатского первенства-2023. А лидером общекомандного зачета стали представители Японии - 15 медалей (6 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых).

Тройку лучших замкнула команда Катара - 8 медалей (2 "золота", 4 "серебра" и 2 "бронзы").

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