Казахстанские легкоатлеты заняли второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии-2023
Фото: Instagram/drs_kz
В Астане завершился 10-ый чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. По итогам трех дней состязаний сборная Казахстана завоевала 12 медалей континентального первенства: 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые, сообщает Zakon.kz.
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Чемпионами Азии в беговых дисциплинах стали казахстанцы:
- Каролин Кипкируи - 3000 метров;
- Элина Михина - 400 метров;
- Эстафета мужчины, 4х400 метров - Михаил Литвин, Вячеслав Земс, Эльнор Мухитдинов и Андрей Соколов;
- Эстафета женщины, 4х400 метров - Элина Михина, Аделина Земс, Александра Залюбовская и Кристина Кондрашова;
- 60 метров с барьерами - Давид Ефремов;
- прыжки в высоту - Надежда Дубовицкая.
Фото: Instagram/drs_kz
Серебряными медалями отметились:
- Михаил Литвин - бег на 400 метров;
- Ольга Сафронова - бег на 60 метров;
- Кристина Овчинникова - прыжки в высоту.
Фото: Instagram/drs_kz
Бронзовые медали в копилку казахстанской команды положили:
- Акбаян Нурмамет - бег на 1500 метров;
- Шэдрак Кимутай - бег на 3000 метров;
- Елизавета Матвеева - прыжки в высоту.
Фото: Instagram/drs_kz
Перечисленные 12 медалей позволили атлетам сборной Казахстана занять второе место в медальном зачете азиатского первенства-2023. А лидером общекомандного зачета стали представители Японии - 15 медалей (6 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых).
Тройку лучших замкнула команда Катара - 8 медалей (2 "золота", 4 "серебра" и 2 "бронзы").
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