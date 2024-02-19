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Казахстанские легкоатлеты завоевали 12 медалей на чемпионате Азии

спорт Фото: Instagram/committee_sport
В столице Ирана Тегеране завершился XI чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. На ЧА-2024 сборная Казахстана выиграла 4 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей, сообщает Zakon.kz.

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В заключительный день казахстанцы победили в обоих эстафетах 4*400 м. В мужской части золото принесли Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов, Ефим Тарасов, Вячеслав Земс, в женской – Аделина Земс, Анна Шумило, Мария Шувалова и Кристина Кондрашова. Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднимались Елизавета Матвеева (прыжки в высоту) и Давид Ефремов (бег на 60 м с препятствиями).

Серебро выиграли: Иван Иванов (метание ядра), Ольга Сафронова (бег на 60 м).

Обладатели бронзовых медалей: Аяна Болатбеккызы (бег на 1500 м), Мария Ефремова (тройной прыжок), Акбаян Нурмамет (бег на 800 м), Алина Чистякова (многоборье), Ефим Тарасов (бег на 400 м), Максим Фроловский (бег на 3000 м).

Всего в Тегеране выступили 29 отечественных атлетов.

Отметим, что в прошлом году аналогичные соревнования прошли в Астане в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan. Тогда сборная РК, выиграв 6 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые награды, заняла второе место в общем зачете.

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Казахстанские легкоатлеты продолжают добывать медали на чемпионате Азии
Елена Беляева
Иран Казахстан Тегеран
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