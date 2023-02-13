Постановлением правительства Казахстана Акерке Ахметова освобождена от должности вице-министра юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе правительства РК, Акерке Ахметова освобождена от своей должности в связи с переходом на другую работу.

Акерке Ахметова родилась в 1975 году в Алматы. Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ш. Валиханова, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Академию государственного управления при президенте РК, The University of Sheffield (Великобритания) по программе "Болашак".

Трудовую деятельность начала в 1991 году в коммерческих предприятиях Кокшетау. С 2000 по 2015 годы работала главным специалистом, начальником отдела экспертизы проектов международных договоров, заместителем директора Департамента аналитики и правовой пропаганды, заместителем директора Департамента стратегического планирования и организационно-аналитической работы Министерства юстиции РК.

Также занимала должность директора Департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции РК (с 2015 по 2017 годы), директора Департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции РК (с 2018 по 2019 годы).

С сентября 2019 года по настоящее время Акерке Ахметова занимала должность вице-министра юстиции РК.

9 января 2023 года от должности вице-министра юстиции Казахстана был освобожден Алмат Мадалиев.