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В шести областях Казахстана произошло единовременное аварийное отключение света

В шести областях Казахстана произошло единовременное аварийное отключение света Фото: unsplash
13 февраля 2023 года в 09:23 аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "KEGOC", это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях порядка на 600 МВт (около 10% потребления).

"Противоаварийная автоматика сработала в штатном режиме, благодаря чему удалось предотвратить полное погашение потребителей юга и центрального региона Казахстана".Пресс-служба АО "KEGOC"

Отмечено, что в настоящее время проводятся работы по полной загрузке электростанций южного региона с целью восстановления электроснабжения отключенных потребителей.

Также сказано, что организован выезд ремонтных бригад для обнаружения и устранения повреждения на линии электропередачи.

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