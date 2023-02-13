Девятиклассник принес в школу топор и нож: появилось фото с места ЧП

В социальных сетях появилось фото с места нападения – средней школы №4 Петропавловска, где девятиклассник принес на занятие топор и нож и ранил троих детей, сообщает Zakon.kz.

По неподтвержденным данным, на снимке маска, в которой был нападавший, и топор.



Пока официально никто не подтверждает, что это фото с места происшествия. Но родственница одного из троих пострадавших школьников подтвердила корреспонденту Zakon.kz, что это фото было сделано на втором этаже школы №4.



"Та самая маска и тот самый топор", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске девятиклассник принес в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

Автор: Инна Лопатко