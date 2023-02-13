Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Девятиклассник принес в школу топор и нож: появилось фото с места ЧП

Девятиклассник принес в школу топор и нож: появилось фото с места ЧП Фото: unsplash
В социальных сетях появилось фото с места нападения – средней школы №4 Петропавловска, где девятиклассник принес на занятие топор и нож и ранил троих детей, сообщает Zakon.kz.

По неподтвержденным данным, на снимке маска, в которой был нападавший, и топор.


Пока официально никто не подтверждает, что это фото с места происшествия. Но родственница одного из троих пострадавших школьников подтвердила корреспонденту Zakon.kz, что это фото было сделано на втором этаже школы №4.

"Та самая маска и тот самый топор", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске девятиклассник принес в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

Автор: Инна Лопатко

Динара Халдарова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Американцы сбили НЛО над озером Гурон
Американцы сбили НЛО над озером Гурон
Как живет и работает единственная в Карагандинской области женщина-водитель автобуса
Как живет и работает единственная в Карагандинской области женщина-водитель автобуса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления