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В Минэнерго рассказали о ситуации с аварийным отключением света

минэнерго Фото: pixabay
13 февраля проводятся работы по полной загрузке электростанций южного региона, чтобы восстановить электроснабжение отключенных потребителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана, сообщили Zakon.kz.

По состоянию на 12:00 13 февраля на ограничении в энергоснабжении суммарной мощностью 170 МВт остаются только промышленные предприятия, в том числе по:

  • 100 МВт ТОО "Казфосфат";
  • 70 МВт - АО "Арселормиттал";
  • ТОО "Корпорация Казахмыс".

13 февраля в шести областях Казахстана произошло единовременное аварийное отключение света. По информации АО "KEGOC", в 9:23 аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях, а также области Жетісу порядка на 600 МВт.

 

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