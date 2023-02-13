В Минэнерго рассказали о ситуации с аварийным отключением света

13 февраля проводятся работы по полной загрузке электростанций южного региона, чтобы восстановить электроснабжение отключенных потребителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана, сообщили Zakon.kz.

По состоянию на 12:00 13 февраля на ограничении в энергоснабжении суммарной мощностью 170 МВт остаются только промышленные предприятия, в том числе по:

100 МВт ТОО "Казфосфат";

70 МВт - АО "Арселормиттал";

ТОО "Корпорация Казахмыс".

13 февраля в шести областях Казахстана произошло единовременное аварийное отключение света. По информации АО "KEGOC", в 9:23 аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях, а также области Жетісу порядка на 600 МВт.