Минэнерго: В Караганду вернулся свет

Фото: pixabay

28 сентября 2023 года в Караганде на тепловой электростанции произошла авария: город остался без света. В пресс-службе Министерства энергетики прокомментировали Zakon.kz сложившуюся ситуацию и заявили, что электроснабжение в Караганде и Карагандинской области восстановили.

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