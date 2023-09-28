Минэнерго: В Караганду вернулся свет
По данным ведомства, вследствие произошедшего короткого замыкания на открытом распределительном устройстве 220 кВ ТЭЦ-3 ТОО "Караганада-Энергоцентр" и дальнейшем перегрузе линий электроперадачи 110 кВ, связывающих ТЭЦ-3 Караганды и ГРЭС Топар, произошло полное снижение генерации на указанных электростанциях.
Из-за снижения выработки были введены ограничения по промышленным потребителям Караганда и Карагандинской области порядка 350 МВт.
Благодаря слаженной работе специалистов, электроснабжение полностью восстановлено.
Ситуация находится на контроле Министерства энергетики и акимата Карагандинской области.
"Расследованием технологического нарушения занимается Комитет атомного и энергетического надзора и контроля", – заключили в Минэнерго.
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