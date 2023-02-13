Советы юриста: как избежать аферы и иных рисков с арендой квартиры

Жилищные отношения дело непростое. В связи с ростом потребностей на рынке, появилось и много мошенников. Что делать, если вы сдаете или берете в аренду квартиру, а вас обманули мошенники? И как вообще избежать возможных рисков, советуют юристы.

За последние несколько лет поступает все больше жалоб на мошенников. Это связано с ростом населения в крупных городах Казахстана, в особенности в Алматы. Многие хотят снять недорогое жилье, но с хорошими условиями, чем и пользуются аферисты. Наиболее частые мошеннические схемы – использование поддельных документов, нелегальная субаренда, сдача квартиры на короткий срок по цене долгосрочного найма, то есть на 10-12% выше.



"В данном случае, если вы столкнулись с аферистами, следует незамедлительно обратиться в полицию с письменным заявлением по факту мошенничества, ст.190 Уголовного кодекса Республики Казахстан". Старший партнер адвокатской конторы "KAPLAN, LEE & PARTNERS" Андрей Ли

Топ-3 ошибок и как их избежать

По словам юриста, самыми распространенными ошибками, которые совершают казахстанцы, когда сдают в аренду или берут в аренду квартиру, являются:

попытки найти необоснованно низкие цены за хорошее жилье;

выбор недобросовестных компании, предоставляющие информационные услуги, не несущие ответственность за предоставленные сведения;

не проверяют документы на квартиру и ее историю.



Чтобы избежать этих ошибок юристы адвокатской конторы рекомендуют выполнить три обязательных условия.

"Необходимо убедиться, в благонадежности арендодателя/арендатора. Помимо этого необходимо всегда запрашивать документы, подтверждающие личность и право на передачу квартиры в аренду. Наконец, следует всегда заключать договор аренды". Андрей Ли

Особенности заключения договора

Если вы решили заключить обоюдно выгодную сделку, то для начала сторонам следует обговорить все важные моменты, затем внимательно ознакомиться с договором, составленным одной из сторон или независимым юристом.

"Не спеша, внимательно прочитать все пункты. Необходимо проверить личность арендодателя, сверив с реквизитами в конце договора. Особое внимание необходимо обратить на такие пункты как срок аренды, изменяется или не изменяется в период аренды сумма оплаты, ответственность сторон, в каких случаях не возвращается депозит (при наличии такого условия)", – советуют юристы адвокатской конторы.

Временная регистрация

Законами Республики Казахстан "О миграции населения", "О жилищных отношениях" предусматривается обязанность граждан регистрироваться по месту временного пребывания, а также обязанность собственников или лиц, уполномоченных сдавать жилище внаем, временно зарегистрировать проживающих в них граждан.

Данные положения по регистрации касаются граждан, временно изменивших место своего проживания, за исключением тех, что приехал в гости или по делам, в срок до месяца. Такие люди могут не регистрироваться, так как являются временными жильцами. В иных случаях, гражданин, снявший жилье в аренду на срок более 1 месяца, обязан зарегистрироваться в течение 10 дней.

"Временную регистрацию необходимо оформлять в случае смены жительства на срок свыше месяца. Собственник жилья обязан прописать в своей квартире своих арендаторов. Для этого необходимо обратиться в ЦОН или получить услугу на портале egov.kz", – отмечают юристы адвокатской конторы.

В случае несоблюдения установленных правил, за отсутствие временной регистрации при проживании свыше одного месяца предусмотрен штраф в размере 7 МРП (24 150 тенге) – для жильца и 10 МРП (34 500 тенге) – для владельца жилища по ст.492-493 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.