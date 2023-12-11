Может ли КСК сдавать в аренду нежилые помещения без согласия собственников квартир

Вправе ли КСК сдавать нежилое помещение в аренду без согласия собственников квартир многоквартирного жилого дома? На этот вопрос ответили в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно закону "О жилищных отношениях" собственники квартир, нежилых помещений на собрании рассматривают вопросы и принимают решения, связанные с управлением объектом кондоминиума и содержанием общего имущества объекта кондоминиума.

"Принятые собранием решения являются обязательными для всех собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок. Решение собрания оформляется протоколом", - говорится в ответе.

Вместе с тем закон предусматривает, что к компетенции собрания относятся вопросы принятия решения о передаче собственнику квартиры, нежилого помещения или третьим лицам части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду) либо делегирования такого полномочия совету дома.

"Таким образом, кооператив собственников квартир не имеет предусмотренных законом полномочий по самостоятельной передачи нежилого помещения, входящего в состав общего имущества объекта кондоминиума, в имущественный наем (аренду) без решения собрания собственников квартир, нежилых помещений либо решения совета дома при наличии такого делегированного собранием права", - резюмировали в комитете.

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