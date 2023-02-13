Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сколько казахстанцев призовут в армию в 2023 году

Сколько казахстанцев призовут в армию в 2023 году Фото: Минобороны РК
Правительство Казахстана приняло постановление от 9 февраля 2023 года о реализации указа президента РК об очередном призыве в Вооруженные силы РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, акиматам в регионах предписано организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года граждан мужского пола в количестве 37 056 человек в возрасте от 18 до 27 семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Кроме того, акиматы должны организовать медицинское обеспечение призывных пунктов и обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы и граждан, призванных на воинскую службу.

Возмещение расходов на перевозку призывников и уволенных в запас военнослужащих производится непосредственно организациям, осуществляющим перевозку, по предъявленным ими счетам в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете.

В свою очередь МВД РК необходимо организовать усиленное дежурство сотрудников органов внутренних дел в местах сбора и отправки в войска призывников.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

2 февраля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении срочников в запас и очередном призыве в армию, который будет производиться в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года.

Читайте также

Токаев подписал указ об увольнении срочников в запас и очередном призыве в армию

В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса

В Казахстане на воинские сборы призовут 1,5 тыс. человек

Лариса Черненко
МО РК Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Как будет развиваться Алматинская агломерация
Как будет развиваться Алматинская агломерация
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Американцы сбили НЛО над озером Гурон
Американцы сбили НЛО над озером Гурон
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления