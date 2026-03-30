Сколько казахстанцев призовут в армию в 2026 году

Правительство приняло постановление от 20 марта 2026 года о реализации указа президента об увольнении в запас военнослужащих и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента поручено организовать:

работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте-июне и сентябре-декабре 2026 года граждан мужского пола в количестве 43 231 человек в возрасте от 18 до 27 лет , не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва;

в возрасте , не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва; медицинское обеспечение призывных пунктов в соответствии с законодательством РК.

МВД предписано организовать усиленное дежурство сотрудников органов внутренних дел в местах сбора и отправки в войска призывников.

Министерство транспорта должно обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы и граждан, призванных на воинскую службу в Вооруженные силы, МВД, МЧС, КНБ, Службу государственной охраны, по заявкам Министерства обороны РК.

Министерствам обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям предписано возместить расходы на перевозку граждан, призванных на срочную воинскую службу, а также уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы, непосредственно организациям, осуществляющим перевозку, по предъявленным ими счетам в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете.

Постановление введено в действие с 20 марта.

Напомним, в прошлом году в Вооруженные силы было призвано 42 098 человек.