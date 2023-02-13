Айжан Байзакова восхитила фанатов новым образом
Фото: Instagram/bayzakova
12 февраля 2023 года известный казахстанский блогер Айжан Байзакова опубликовала новое видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
На кадрах Айжан Байзакова предстала в новом образе.
"Ваша келин (невестка. - Прим. ред.) сегодня примерила на себе новый образ, и не пахнет бешбармаком", - написала блогер под роликом.
Фолловеры Байзаковой восхитились новым образом блогера:
- "Крута!"
- "Эталон!"
- "Шикарная!"
- "Классная келин!"
- "Айжан к-поперша!"
- "Молодец, новый образ!"
- "Самое кайфовое видео!"
- "Соскучилась по этой Айжан!"
- "Побольше таких фотосетов!"
- "Мы скучали по нашей Айжан!"
- "Айжан, про себя не забывайте!"
- "Ну наконец-то, вернулась Айжанчик!"
- "Мне кажется, ты раньше такого типа человек была, а сейчас кардинально другой человек!"
Также подписчики отметили, что в новом образе Байзакова очень похожа на всемирно известную американскую певицу Рианну и на казахстанскую рэп- и хип-хоп-исполнительницу Say Mo.
Ранее Айжан Байзакова обратилась к будущей невесте брата.
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