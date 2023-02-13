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Айжан Байзакова восхитила фанатов новым образом

Айжан Байзакова восхитила фанатов новым образом Фото: Instagram/bayzakova
12 февраля 2023 года известный казахстанский блогер Айжан Байзакова опубликовала новое видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На кадрах Айжан Байзакова предстала в новом образе.

"Ваша келин (невестка. - Прим. ред.) сегодня примерила на себе новый образ, и не пахнет бешбармаком", - написала блогер под роликом.

Фолловеры Байзаковой восхитились новым образом блогера:

  • "Крута!"
  • "Эталон!"
  • "Шикарная!"
  • "Классная келин!"
  • "Айжан к-поперша!"
  • "Молодец, новый образ!"
  • "Самое кайфовое видео!"
  • "Соскучилась по этой Айжан!"
  • "Побольше таких фотосетов!"
  • "Мы скучали по нашей Айжан!"
  • "Айжан, про себя не забывайте!"
  • "Ну наконец-то, вернулась Айжанчик!"
  • "Мне кажется, ты раньше такого типа человек была, а сейчас кардинально другой человек!"

Также подписчики отметили, что в новом образе Байзакова очень похожа на всемирно известную американскую певицу Рианну и на казахстанскую рэп- и хип-хоп-исполнительницу Say Mo.

Ранее Айжан Байзакова обратилась к будущей невесте брата.

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