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Айжан Байзакова озадачила друзей вопросом о возрасте

Айжан Байзакова озадачила друзей вопросом о возрасте Фото: Instagram/bayzakova
Казахстанский блогер Айжан Байзакова на странице в Instagram опубликовала видео с опросом среди знакомых. Реакция и ответы рассмешили пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Шуточный ролик был опубликован 27 сентября 2023 года.

На кадрах Байзакова сначала спрашивает блогеров сколько им лет. А потом уточняет: "Сколько тебе было бы лет, если ты родилась 10 лет назад?"

Логическая задачка застала врасплох гламурных звезд. Однако это не помешало им с юмором закончить беседу и ответить на вопрос с третьей попытки.

Комментаторы также повеселились и отметили, что в любой непонятной ситуации надо смеяться.

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