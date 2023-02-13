Какой будет погода в Алматы, Астане и Шымкенте

Фото: Zakon.kz

Синоптики РГП "Казгидромет" сделали подробный прогноз погоды в трех городах cтраны с 14 по 16 февраля. В Астане ожидается переменная облачность, в Алматы - без осадков, а в Шымкенте - небольшое потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане 14 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -21...-23°C, -10...-12°C.

15 февраля: переменная облачность, днем снег. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -18...-20°C, днем -10...-12°C.

16 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20...-22°C, днем -13...-15°C. Прогноз погоды в Алматы 14 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°C, днем +1...+3°C.

15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°C, днем +2...+4°C.

16 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°C, днем 0...+2°C. Прогноз погоды в Шымкенте 14 февраля: переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°C, днем +8...+10°C.

15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +7...+9°C.

16 февраля: переменная облачность, осадки, утром и днем временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +7...+9°C. По территории страны с запада на восток будет смещаться атлантический циклон, благодаря которому начало рабочей недели обещает быть облачным.

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