Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Какой будет погода в Алматы, Астане и Шымкенте

погода, осадки Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" сделали подробный прогноз погоды в трех городах cтраны с 14 по 16 февраля. В Астане ожидается переменная облачность, в Алматы - без осадков, а в Шымкенте - небольшое потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 14 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -21...-23°C, -10...-12°C.
  • 15 февраля: переменная облачность, днем снег. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -18...-20°C, днем -10...-12°C.
  • 16 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20...-22°C, днем -13...-15°C.

 Прогноз погоды в Алматы

  • 14 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°C, днем +1...+3°C.
  • 15 февраля:  переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°C, днем +2...+4°C.
  • 16 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°C, днем 0...+2°C.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 14 февраля: переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°C, днем +8...+10°C.
  • 15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +7...+9°C.
  • 16 февраля: переменная облачность, осадки, утром и днем временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +7...+9°C.

По территории страны с запада на восток будет смещаться атлантический циклон, благодаря которому начало рабочей недели обещает быть облачным.

Читайте также

Цена на пистолете: как эмбарго на нефтепродукты из России повлияет на стоимость дизеля в Казахстане

Цены на продовольствие в Казахстане остаются "стабильно высокими"

ЦИК зарегистрировала партийный список ДПК "Акжол"

Ирина Лукичева
Казгидромет Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Как будет развиваться Алматинская агломерация
Как будет развиваться Алматинская агломерация
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Американцы сбили НЛО над озером Гурон
Американцы сбили НЛО над озером Гурон
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления