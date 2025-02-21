Чего ждать от погоды в Астане, Алматы и Шымкенте 22-24 февраля

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Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту. Согласно данным синоптиков, с 22 по 24 февраля 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана ожидается неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -12-14°, днем -2-4°.

23 февраля: переменная облачность, днем снег, поземок. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -4-6°.

24 февраля: переменная облачность, днем осадки (снег, дождь), поземок, гололед. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -1+1°. Прогноз погоды по Алматы 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +8+10°.

23 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +10+12°.

24 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +12+14°. Прогноз погоды по Шымкенту 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем +16+18.

23 февраля: переменная облачность, ночью и утром дождь, туман. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +16+18°.

24 февраля: переменная облачность, временами дождь, во второй половине дня сильный дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +8+10°. Ранее метеорологи сообщили, что через территорию Казахстана пройдет серия активных циклонов, сопровождающихся осадками.



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