#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
Общество

Чего ждать от погоды в Астане, Алматы и Шымкенте 22-24 февраля

Чего ждать от погоды в Астане, Алматы и Шымкенте 22-24 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 15:35 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту. Согласно данным синоптиков, с 22 по 24 февраля 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана ожидается неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -12-14°, днем -2-4°.
  • 23 февраля: переменная облачность, днем снег, поземок. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -4-6°.
  • 24 февраля: переменная облачность, днем осадки (снег, дождь), поземок, гололед. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -1+1°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +8+10°.
  • 23 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +10+12°.
  • 24 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +12+14°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 22 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем +16+18.
  • 23 февраля: переменная облачность, ночью и утром дождь, туман. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +16+18°.
  • 24 февраля: переменная облачность, временами дождь, во второй половине дня сильный дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +8+10°.

Ранее метеорологи сообщили, что через территорию Казахстана пройдет серия активных циклонов, сопровождающихся осадками.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Серия циклонов надвигается на Казахстан
Общество
16:55, Сегодня
Серия циклонов надвигается на Казахстан
30 лет АНК: в Караганде наградили победителей конкурса "Адал азамат"
Общество
16:51, Сегодня
30 лет АНК: в Караганде наградили победителей конкурса "Адал азамат"
Damubala 2025: в Алматы внесли изменения в программу
Общество
16:06, Сегодня
Damubala 2025: в Алматы внесли изменения в программу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: