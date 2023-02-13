Медиков, не сообщивших о брошенных новорожденных, будут штрафовать

МВД РК разработало проект закона "О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми", сообщает Zakon.kz.

В частности, в кодекс вносится новая статья: "Несообщение должностными лицами государственных медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного".

За нарушение этой статьи первоначально предусмотрено наказание в виде предупреждения. За повторный факт в течение года уже предусмотрен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Еще одна новая статья предусматривает, что дела об административных правонарушениях, указанных выше рассматривает уполномоченный орган в области защиты прав ребенка.

Этот же орган налагает административные взыскания.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 марта.



Также подготовлены поправки в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия торговле людьми.

Так, говорится, что должностные лица медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение трех рабочих дней со дня оставления новорожденного обязаны сообщить об этом в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству и прокуратуру соответствующей административно-территориальной единицы.

Предусматривается, что местный исполнительный орган в течение месяца со дня поступления сведений обеспечивает устройство ребенка на учет Республиканского банка.



При невозможности передать детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам РК на усыновление, под опеку или попечительство, в приемную семью, на воспитание в семью патронатным воспитателям по истечении 6-месячного срока со дня постановки на первичный учет Республиканского банка данных сведения о ребенке переводятся на централизованный учет детей-сирот.

Порядок организации учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и доступа к информации о них определяется уполномоченным органом в области защиты прав детей.

Стоит отметить, что эти поправки разработаны в дополнение к проекту закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан".

Закон распространяется на граждан РК, кандасов, а также постоянно проживающих либо временно пребывающих на территории Казахстана иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории республики.

Задачами закона являются:

организация и координация деятельности единой системы противодействия торговле людьми и преступлениям, связанным с торговлей людьми, на территории РК;



обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов жертв торговли людьми, предоставление помощи жертвам торговли людьми и обеспечение их безопасности и конфиденциальности частной жизни;



предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми;



укрепление взаимодействия субъектов противодействия торговле людьми;



создание организационно-правовых основ международного сотрудничества по противодействию торговле людьми и выполнению им своих международных обязательств.

В конце января этого года стало известно о задержании в Таразе двух медработников городской больницы по подозрению в торговле младенцами. Проводится досудебное расследование.

