На юге и в центре Казахстана восстановили электричество

Фото: pixabay

Аварийно-восстановительные работы на линии 500 кВ Экибастуз-Агадырь завершены к 16:45. Восстановлена нормальная схема электроснабжения потребителей юга и центрального региона Казахстана, рассказали в АО "KEGOC", сообщает Zakon.kz.

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