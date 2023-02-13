На юге и в центре Казахстана восстановили электричество
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Аварийно-восстановительные работы на линии 500 кВ Экибастуз-Агадырь завершены к 16:45. Восстановлена нормальная схема электроснабжения потребителей юга и центрального региона Казахстана, рассказали в АО "KEGOC", сообщает Zakon.kz.
В Минэнерго назвали причину аварийного отключения света на линии Экибастуз-Агадырь
"В 16:45 после окончания аварийных работ включили в работу ВЛ-500 кВ Л-5170 Экибастузская-Агадырь. Причиной отключения был обрыв гирлянды на опоре №1111 фазы В", - отметили в Министерстве.
13 февраля 2023 года в 09:23 аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. По состоянию на 12:00 на ограничении в энергоснабжении суммарной мощностью 170 МВт оставались только промышленные предприятия.
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