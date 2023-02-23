Пять веских причин посетить Сейшельские острова прямо сейчас

Сейшельские острова – это одно из новых направлений, которое стремительно становится популярным у казахстанцев. В первую очередь из-за коралловых рифов, гигантских черепах и креольской кухни. А еще здесь великолепный пляж, ласковое солнце и океан незабываемых впечатлений.

Перелет из Алматы до столицы Сейшельских островов Виктории занимает 11 часов. Некоторым это кажется слишком долго и требует терпения. Но, попав на острова, понимаешь, что все приложенные усилия были не напрасны.



Когда вступили на самый крупный остров Маэ, где находится столица Виктория и на мгновение почувствовали себя Христофором Колумбом, открывающим Америку.





Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan





Но начну с того, что перед началом долгожданного путешествия мне не терпелось увидеть всю эту неземную красоту и буквально с разбега нырнуть в самое сердце Индийского океана.





Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

И первое, что нам запомнилось по приезде, так это бескрайний океан, яркое и теплое солнце, мягкий и белый песок. Все это райское наслаждение на Сейшельские острова организовали одна из ведущих туристских компаний Казахстана и Центральной Азии FUN&SUN Kazakhstan и Департамент туризма Сейшельских островов.





Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan





Площадь островного государства достигает 455 квадратных километров. Одним из самых больших островов считается Маэ (142 км²). На нем как раз и находятся столица Сейшел и международный аэропорт. Помимо этого, есть и другие крупные острова – Праслин, Силуэт, Ла-Диг. И, конечно же, множество мелких коралловых островков.









Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan





Оказавшись на Маэ, понимаешь, что это не просто остров, а центр слияния культур и традиций, которые здесь складывались столетиями. Сам же остров славится необычной и в то же время дикой и нетронутой природой. Особое великолепие придают ветвистые и густо-зеленые джунгли, птицы и огромные черепахи.



Стоит отметить, что отдых на острове настроен на успокоение и релаксацию, где каждый турист может в буквальном смысле слиться с природой.





Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan









Черепаший рай









Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan





Еще один удивительный и малолюдный остров – Силуэт, здесь можно встретить лишь небольшие группы постояльцев отелей. Остров также окутан большим количеством зелени, и практически вся его площадь малообитаемая, что дает возможность сохранить биоразнообразие флоры и фауны, включая гигантских сейшельских морских черепах.



Еще одним открытием для нас стало то, что для увеличения численности сейшельских черепах на многих островах архипелага созданы специальные черепашьи питомники.



Тем временем местные жители с трепетом относятся к пресмыкающимся и бережно следят за ними и их потомством. Ведь каждая кладка яиц находится под контролем государства и защитой Международной конвенции. Даже песчаные пляжи оборудованы специальными ограждениями, чтобы туристы не нарушали покой этих морских животных. А уже после появления маленьких черепашек на свет волонтеры помогают им безопасно добраться до океана. И если повезет, этот трогательный момент можно увидеть воочию.

А на море белый песок

Чистота и нежный песок пляжей – еще одна визитная карточка здешних мест. Но так было не всегда. Активисты и общественники долгое время боролись с проблемой загрязнения океана и побережья пластиковым мусором и другими отходами.





Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Побродив по пляжу, уже не встретишь целлофановых пакетов и пластиковых бутылок. Их заменили морскими ракушками, которые можно собрать, и они отлично подойдут, например, для украшений песчаных замков. Добавлю, что законодательство Сейшел категорически запрещает использование пластика, а при посещении островов каждому туристу выдают индивидуальную металлическую емкость для воды (как на фото).











Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan









Джунгли зовут





Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Собираясь в путешествие, каждый турист отмечает для себя места, которые планирует обязательно посетить. В его маршруте найдется время для уединения с дикой природой. И самым оптимальным станет посещение еще одного острова – Праслин, который может похвастаться не только великолепием ландшафта, но и размерами в 38 квадратных километров.



С недавних пор Майская Долина острова Праслин стала природным заповедником, местные жители называют этот парк Валле-де-Мэ (Vallée de Mai Nature Reserve).





Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan





А с 1983 года долина включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поймать "дзен" можно только вдали от городской суеты в окружении могучих скал. Еще большего эффекта можно достичь в таинственных вплетениях лиан под гомон редчайших черных попугаев и завершить слияние под журчание бегущих по склонам ручьев.





Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan





Именно здесь растут необычные пальмы Коко-де-Мер, женский плод (весит около 20 кг) и считается символом Сейшельских островов, и он же изображен на гербе страны.





Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan





А всемирную известность плод получил благодаря своей необычной форме и размеру. По легенде местных жителей, именно морской кокос сейшельской пальмы "коко-де-мер" стал тем самым запретным плодом для Адама и Евы.





Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan





Черепахи острова Ла Диг









Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Этот небольшой кусочек земли в бескрайнем океане славится роскошными виллами и гестхаузами, которые буквально соревнуются между собой в красоте, сервисе и цене. Все они расположены неподалеку друг от друга.



Почти все Сейшельские острова заселены черепахами. Пресмыкающиеся стали живой достопримечательностью и острова Ла Диг. Эти невозмутимые долгожители привыкли к туристам и их повышенному любопытству.

Сейчас на Ла Диг существует даже целая черепашья ферма, которая находится в парке L’Union Estate Park. Сюда можно попасть с острова Праслин на пароме в течение получаса, столько же времени займет поездка с острова Маэ на катере или вертолетом. Стоит отметить, что на острове практически нет автомобилей, их вытеснили велосипеды, которые можно арендовать прямо в бухте Реюньон или по прибытии на остров у причала Ла-Пасс.





Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan





Уже после прогулок по берегу хочется окунуться в теплую и кристально чистую морскую воду и заняться популярным у туристов развлечением – дайвингом. Здесь даже на небольшой глубине открывается незабываемый и превосходный вид на коралловые рифы. Еще больше эмоций от происходящего вызывают красочные рыбки, которыми буквально кишит дно океана. И если этого недостаточно, то, погрузившись еще глубже, можно разглядеть скатов, черепах и осьминогов, некоторым дайверам удавалось увидеть даже небольших акул.



После насыщенного дня на Сейшелах наступает время для дегустации экзотических блюд.

Креольская кухня





Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Запах ванили, корицы и гвоздики на островах буквально повис в воздухе. И это не может не манить и не пробудить в каждом из отдыхающих небывалый аппетит. Некоторые туристы рассказали нам, что приятные запахи чуть ли не шлейфом тянутся за тобой и притягивают большое количество людей. Вот она креольская кухня.



Стоит отметить, что для гурманов это самая изысканная кухня мира, своего рода микс различных культур.

Сейшелы - это микс Франции, Британии, Индии и Африки.





Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan





Уезжая с Сейшельских островов, я для себя отметила, что если есть рай на земле, то он именно здесь. И я, несомненно, еще раз вернусь сюда, чтобы вновь погрузиться во все величие могущественных и нетронутых островов.