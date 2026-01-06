МВД и Минздрав выявили казахстанцев, которым запрещено водить авто
Так, в результате цифрового взаимодействия ведомств и подключения МВД к системе Минздрава "Электронный регистр диспансерных больных" были проанализированы данные 369 888 человек, состоящих на диспансерном учете.
Как оказалось, 273 819 человек никогда не получали водительские удостоверения.
У оставшихся 96 069 человек выяснилось, что:
- 41 677 удостоверений уже были недействительными;
- 54 392 удостоверения оставались действующими.
По состоянию на 10 декабря 2025 года в суд было направлено 4 540 исков, по результатам которых 1 787 водительских удостоверений аннулированы.
Эти люди не имели права управлять транспортом из-за медицинских противопоказаний.
Кроме того, между системами МВД и Минздрава теперь обеспечен автоматический обмен данными в реальном времени о гражданах, состоящих на психоневрологическом и наркологическом учете. Эта информация используется при решении вопросов допуска к вождению.
