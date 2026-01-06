МВД и Минздрав выявили казахстанцев, которым запрещено водить авто

Министерство здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел (МВД) в Казахстане ведут системную работу, чтобы выявлять и ограничивать доступ к управлению транспортом для людей с медицинскими противопоказаниями, сообщает Zakon.kz.

Так, в результате цифрового взаимодействия ведомств и подключения МВД к системе Минздрава "Электронный регистр диспансерных больных" были проанализированы данные 369 888 человек, состоящих на диспансерном учете.

Как оказалось, 273 819 человек никогда не получали водительские удостоверения.

У оставшихся 96 069 человек выяснилось, что:

41 677 удостоверений уже были недействительными;

54 392 удостоверения оставались действующими.

По состоянию на 10 декабря 2025 года в суд было направлено 4 540 исков, по результатам которых 1 787 водительских удостоверений аннулированы.

Эти люди не имели права управлять транспортом из-за медицинских противопоказаний.

Кроме того, между системами МВД и Минздрава теперь обеспечен автоматический обмен данными в реальном времени о гражданах, состоящих на психоневрологическом и наркологическом учете. Эта информация используется при решении вопросов допуска к вождению.

