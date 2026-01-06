#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.26
597.61
6.32
Общество

Фото Марка Цукерберга у "Байтерека" вызвало ажиотаж в соцсетях

Марк Цукерберг, предприниматель, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 18:54 Фото: Instagram/zuck
В начале января 2026 года в социальных сетях распространилось фото главы Meta Марка Цукерберга на фоне главного монумента "Байтерек" в Астане. Если одни пользователи отреагировали на рассылку шуткой, то другие весьма серьезно отнеслись к столь значимому визиту, сообщает Zakon.kz.

Известно, что самая ранняя из публикаций с фотографией главы Meta и подписью "Hello Kazakhstan" появилась 2 января в аккаунте threads_offlcial на платформе Threads.

Фото: Factcheck.kz

Синяя галочка верификации и никнейм с еле заметной подменой буквы, по-видимому, ввели некоторых пользователей в заблуждение, однако если изучить аккаунт, можно понять, что к корпорации он отношения не имел. Владелец страницы базировался в Казахстане и был подписан как Aidos. Сейчас аккаунт неактивен и, возможно, был удален автором.

Учитывая, что Цукерберг не посещал Казахстан в канун Нового года, логично предположить, что фото перед Байтереком было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

Как отмечают специалисты сайта Factcheck.kz, на первый взгляд оно выглядит довольно реалистично, но при внимательном изучении можно заметить ошибки. Например, здание слева на фото, изображающее жилой комплекс на Водно-зеленом бульваре, в реальности не располагается дальше Байтерека. Если бы изображение было настоящим, ЖК должен был бы остаться за камерой. Да и выглядит он несколько иначе.

Итог выглядит следующим образом:

"В надежных источниках нет никаких сведений о визите Цукерберга в Казахстан в преддверии Нового года, хотя подобное событие должно было бы вызвать широкий резонанс. Сам техномагнат об этом также не сообщал. А распространяемое в социальных сетях фото было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 18:54
Казахстанцы обратились к Марку Цукербергу с "деловым" предложением

Не так давно НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" выступала со срочным обращением к казахстанцам из-за рассылаемых публикаций в Казнете о платных услугах по линии единого контакт-центра 1414.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Марк Цукерберг отказался от драки с Маском из-за "несерьезности" главы Twitter
10:24, 14 августа 2023
Марк Цукерберг отказался от драки с Маском из-за "несерьезности" главы Twitter
Марк Цукерберг стал отцом в третий раз
23:46, 24 марта 2023
Марк Цукерберг стал отцом в третий раз
Казахстанцы обратились к Марку Цукербергу с "деловым" предложением
17:18, 13 августа 2025
Казахстанцы обратились к Марку Цукербергу с "деловым" предложением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: