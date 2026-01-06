Фото Марка Цукерберга у "Байтерека" вызвало ажиотаж в соцсетях

В начале января 2026 года в социальных сетях распространилось фото главы Meta Марка Цукерберга на фоне главного монумента "Байтерек" в Астане. Если одни пользователи отреагировали на рассылку шуткой, то другие весьма серьезно отнеслись к столь значимому визиту, сообщает Zakon.kz.

Известно, что самая ранняя из публикаций с фотографией главы Meta и подписью "Hello Kazakhstan" появилась 2 января в аккаунте threads_offlcial на платформе Threads.

Фото: Factcheck.kz

Синяя галочка верификации и никнейм с еле заметной подменой буквы, по-видимому, ввели некоторых пользователей в заблуждение, однако если изучить аккаунт, можно понять, что к корпорации он отношения не имел. Владелец страницы базировался в Казахстане и был подписан как Aidos. Сейчас аккаунт неактивен и, возможно, был удален автором.

Учитывая, что Цукерберг не посещал Казахстан в канун Нового года, логично предположить, что фото перед Байтереком было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

Как отмечают специалисты сайта Factcheck.kz, на первый взгляд оно выглядит довольно реалистично, но при внимательном изучении можно заметить ошибки. Например, здание слева на фото, изображающее жилой комплекс на Водно-зеленом бульваре, в реальности не располагается дальше Байтерека. Если бы изображение было настоящим, ЖК должен был бы остаться за камерой. Да и выглядит он несколько иначе.

Итог выглядит следующим образом:

"В надежных источниках нет никаких сведений о визите Цукерберга в Казахстан в преддверии Нового года, хотя подобное событие должно было бы вызвать широкий резонанс. Сам техномагнат об этом также не сообщал. А распространяемое в социальных сетях фото было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта".

Не так давно НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" выступала со срочным обращением к казахстанцам из-за рассылаемых публикаций в Казнете о платных услугах по линии единого контакт-центра 1414.