Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Российский дзюдоист назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, оставшегося без стопы

ошибка Романа Костомарова Фото: Instagram/kostomarovroman_
Жизнь олимпийского чемпиона по-прежнему находится под угрозой. Лучшие российские медики пытаются остановить у спортсмена прогрессирующую гангрену, сообщает Zakon.kz.

По мнению российского дзюдоиста, призера олимпийских игр в Афинах Дмитрия Носова, выход на лед Романа Костомарова во время болезни – это главная ошибка фигуриста, сообщает Пятый канал.

Дмитрий Носов считает, что даже при малейшем недомогании желательно соблюдать постельный режим. Организм в виде болезни сигнализирует человеку, что жизнь нужно немного поставить на паузу.

Спортсмен остался без левой стопы и частично ему прооперировали правую. Но на этом последствия могут не закончиться, и это самое страшное.

"Это как раз история про профессиональный долг. Но так нельзя! Я, например, когда у меня даже чуть-чуть болит горло, воспаление, все тренировки сразу прекращаю, отлеживаюсь, потому что это все не шутки. Баня, тренировки разгоняют кровь в секунды и последствия могут быть необратимыми. Бережней к себе надо относиться, потому что очень много поклонников и надо себя беречь для них в первую очередь".Дмитрий Носов

24 января стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Медики вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений со здоровьем. В ближайшее время Роману Костомарову, возможно, проведут вторую операцию по ампутации пальцев на руках. 8 февраля 2023 года олимпийскому чемпиону исполнилось 46 лет.

Читайте также

Наставник "Барыса" близок к своему юбилейному рекорду в КХЛ

Елена Рыбакина удивила фанатов образом в платке

У Ибин стал первым китайcким теннисистом, который выиграл титул ATP

Анастасия Беньяминова
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Как будет развиваться Алматинская агломерация
Как будет развиваться Алматинская агломерация
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления