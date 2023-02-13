Российский дзюдоист назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, оставшегося без стопы

Жизнь олимпийского чемпиона по-прежнему находится под угрозой. Лучшие российские медики пытаются остановить у спортсмена прогрессирующую гангрену, сообщает Zakon.kz.

По мнению российского дзюдоиста, призера олимпийских игр в Афинах Дмитрия Носова, выход на лед Романа Костомарова во время болезни – это главная ошибка фигуриста, сообщает Пятый канал.



Дмитрий Носов считает, что даже при малейшем недомогании желательно соблюдать постельный режим. Организм в виде болезни сигнализирует человеку, что жизнь нужно немного поставить на паузу.

Спортсмен остался без левой стопы и частично ему прооперировали правую. Но на этом последствия могут не закончиться, и это самое страшное.

"Это как раз история про профессиональный долг. Но так нельзя! Я, например, когда у меня даже чуть-чуть болит горло, воспаление, все тренировки сразу прекращаю, отлеживаюсь, потому что это все не шутки. Баня, тренировки разгоняют кровь в секунды и последствия могут быть необратимыми. Бережней к себе надо относиться, потому что очень много поклонников и надо себя беречь для них в первую очередь". Дмитрий Носов

24 января стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Медики вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений со здоровьем. В ближайшее время Роману Костомарову, возможно, проведут вторую операцию по ампутации пальцев на руках. 8 февраля 2023 года олимпийскому чемпиону исполнилось 46 лет.

