Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Спортсмену, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисти рук, сообщает Zakon.kz

"Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук", - рассказал KP.RU источник в медицинских кругах.

Меньше недели назад фигуристу Роману Костомарову сделали первую операцию - ампутировали стопы.



Врачи не смогли остановить гангрену и были вынуждены прибегнуть ко второй операции.

Как пишет издание врачи сражались за руки спортсмена. Но к сожалению, некроз добрался и до рук. поэтому пришлось прибегнуть к ампутации.

Как сообщали ранее, спортсмен, который сейчас находится под пристальным наблюдением врачей, дал согласие на ампутацию пальцев рук.

Олимпийский чемпион попал в больницу 10 января. Врачи спасли его жизнь после тяжелой пневмонии, однако болезнь, похоже, обернулась многочисленными осложнениями.



