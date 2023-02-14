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В США заблокировали сайт, посвященный отслеживанию НЛО

В США заблокировали сайт, посвященный отслеживанию НЛО Фото: ufostalker.com
В связи с расследованием в отношении неопознанного воздушного объекта на территории США заблокирован сайт для уфологов ufostalker.com, сообщает Zakon.kz

Власти США до сих пор не знают, кому принадлежат три объекта, которые были сбиты американскими ВС.

СМИ пишут, что Президент США Джо Байден распорядился сформировать межведомственную группу для изучения обстоятельств появления неопознанных объектов в американском воздушном пространстве на фоне ситуации с тремя сбитыми в последние дни аппаратами в Северной Америке. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

А ранее официальные лица появляющиеся НЛО не связывали с внеземной деятельностью. Потом говорили, что к полетам неопознанных объектов могут быть причастны Китай и Россия.

Между тем бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает что информация про НЛО вообще просто призвана отвлечь внимание журналистов. Об этом он написал в своем Твиттере.

"Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне", - написал Сноуден. По его мнению, "паника вызвана искусственным путем" и призвана "гарантировать, что репортерам, занимающимся вопросами национальной безопасности, будет поручено расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджет или взрывы (наподобие "Северного потока")".

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