В США опубликовали видео с НЛО, вылетающими из океана

В США обнародовано видео, на котором, как утверждается, запечатлены неопознанные летающие объекты, вылетающие из-под воды в Тихом океане, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на подкаст Weaponized, который ведут журналист Джордж Кнапп и документалист Джереми Корбелл.

Кадры были сняты 15 февраля 2023 года с борта американского военного корабля USS Jackson. На видео зафиксированы четыре объекта, которые синхронно поднялись из океана и через мгновение исчезли с радаров. По словам анонимного моряка, служащего в боевом информационном посту корабля, ситуация развивалась стремительно.

"В тот момент, когда они улетели, я бросился на свой пост и посмотрел на радар, и они как раз пропали. Вот и все, они просто улетели", – рассказал он.

Судя по действиям объектов, они могли находиться в координации между собой – их перемещения были синхронны. Также сообщается, что НЛО не оставляли теплового следа, что указывает на возможность использования неизвестной двигательной технологии.

Бывший аналитик Минобороны США Марик фон Ренненкампфф провел анализ воздушной обстановки в указанное время и отметил отсутствие американских самолетов в этом районе.

"Не думаю, что это были наши. Есть куда более подходящие места, где мы можем продемонстрировать такую технику ничего не подозревающим морякам", – заявил он.

В Weaponized также отметили, что зафиксированные объекты напоминают те, что были замечены во время знаменитого инцидента 2004 года с авианосцем USS Nimitz. Тогда пилоты ВМС США наблюдали НЛО, по форме похожие на конфету Tic Tac – инцидент, который до сих пор вызывает споры и интерес у исследователей аномальных явлений.

Ранее стало известно, что гигантская черная дыра проснулась после десятилетий молчания.