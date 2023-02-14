"Барыс" значительно снизил шансы выхода в плей-офф Кубка Гагарина

Накануне казахстанский клуб "Барыс" потерпел 30-е поражение в рамках игр Континентальной хоккейной лиги. Астанчане на своей арене уступили питерскому СКА - 4:6, тем самым усложнили свою задачу выхода в плей-офф Кубка Гагарина, сообщает Zakon.kz.

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"Барыс" играл против лидера чемпионата КХЛ после недели отдыха и не смог сразу загрузиться, чем удачно воспользовались гости. За первый период они создали комфортные условия в счете, забив три шайбы хозяевам. После этого астанчане заменили своего вратаря Юлиуса Гудачека на Никиту Бояркина.

Канадский защитник "Барыса" Алекс Грант наконец-то распечатал ворота СКА в начале второго отрезка игры. Однако питерцы вскоре снова ушли в отрыв - 4:1.

В заключительном периоде преимущество было на стороне столичного коллектива.

Никита Михайлис и Джереми Бракко немного сократили отставание казахстанской дружины. Но и армейцы также отметились одной шайбой в исполнении Дамира Жафярова. Вскоре игрок хозяев льда Кирилл Савицкий вернул интригу за шесть минут до финальной сирены.

К сожалению, далее подопечным Андрея Скабелки не хватило времени на подвиг. Тем более гости забросили еще одну шайбу в пустые ворота и установили окончательный счет - 6:4. После этого поражения "Барыс" все еще остается на последней 11-й строчке таблицы Восточной конференции.



"Долго входили в матч, с такой командой нельзя так. Сыграли достаточно безответственно, учитывая то, где мы сейчас находимся. Давать такую фору команде, как СКА, тяжело. Я хочу ребят поблагодарить за то, что до конца сражались, несмотря на такие ошибки, которые мы допускали именно в обороне. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, они до конца нас гнали вперед. Были у нас шансы перевести игру в овертайм, но, к сожалению, не получилось". Андрей Скабелка

Следующий матч у казахстанской команды пройдет 15 февраля, в Астану приедет минское "Динамо".

