Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Барыс" значительно снизил шансы выхода в плей-офф Кубка Гагарина

Хоккей Барыс СКА Фото: hcbarys.kz
Накануне казахстанский клуб "Барыс" потерпел 30-е поражение в рамках игр Континентальной хоккейной лиги. Астанчане на своей арене уступили питерскому СКА - 4:6, тем самым усложнили свою задачу выхода в плей-офф Кубка Гагарина, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

"Барыс" играл против лидера чемпионата КХЛ после недели отдыха и не смог сразу загрузиться, чем удачно воспользовались гости. За первый период они создали комфортные условия в счете, забив три шайбы хозяевам. После этого астанчане заменили своего вратаря Юлиуса Гудачека на Никиту Бояркина.

Канадский защитник "Барыса" Алекс Грант наконец-то распечатал ворота СКА в начале второго отрезка игры. Однако питерцы вскоре снова ушли в отрыв - 4:1.

В заключительном периоде преимущество было на стороне столичного коллектива.

Никита Михайлис и Джереми Бракко немного сократили отставание казахстанской дружины. Но и армейцы также отметились одной шайбой в исполнении Дамира Жафярова. Вскоре игрок хозяев льда Кирилл Савицкий вернул интригу за шесть минут до финальной сирены.

К сожалению, далее подопечным Андрея Скабелки не хватило времени на подвиг. Тем более гости забросили еще одну шайбу в пустые ворота и установили окончательный счет - 6:4. После этого поражения "Барыс" все еще остается на последней 11-й строчке таблицы Восточной конференции. 

"Долго входили в матч, с такой командой нельзя так. Сыграли достаточно безответственно, учитывая то, где мы сейчас находимся. Давать такую фору команде, как СКА, тяжело. Я хочу ребят поблагодарить за то, что до конца сражались, несмотря на такие ошибки, которые мы допускали именно в обороне. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, они до конца нас гнали вперед. Были у нас шансы перевести игру в овертайм, но, к сожалению, не получилось".Андрей Скабелка

Следующий матч у казахстанской команды пройдет 15 февраля, в Астану приедет минское "Динамо".

Читайте также

Ислам Махачев и Алекс Волкановски готовы сразиться второй раз в UFC

Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Как будет развиваться Алматинская агломерация
Как будет развиваться Алматинская агломерация
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
погода, осадки
Какой будет погода в Алматы, Астане и Шымкенте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления