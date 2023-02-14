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Премьер-министр поручил разработать уроки безопасности для детей

Премьер-министр поручил разработать уроки безопасности для детей Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов высказался о нападении девятиклассника на детей в школе в Петропавловске. Уроки безопасности, которые премьер-министр поручил разработать, должны научить детей, как вести себя в разных ситуациях, передает Zakon.kz.

Нападение на школьников в Петропавловске премьер-министр Алихан Смаилов назвал "неординарным случаем, вызвавшим большую обеспокоенность в обществе". Он отметил, что вопрос безопасности детей в школах волнует все семьи.

"Как мы видим даже внутри школы есть риски. Поэтому необходимо пересмотреть этот вопрос и провести проверку всех учебных заведений. Надо увеличить количество видеокамер, рассмотреть вопрос усиления контроля на входе школы. МВД внести согласованные предложения, Минздраву взять на особый контроль лечение пострадавших детей. Минпросвещения совместно с МВД, и МЧС совместно разработать уроки безопасности через которые дети должны четко знать, как вести себя в разных ситуациях".Алихан Смаилов

13 февраля 2023 года в петропавловской школе произошло ЧП - девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Двое из них находятся в реанимации. По факту случившегося завели уголовное дело. 

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