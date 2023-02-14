Снизить инфляцию в два раза по итогам года поручил Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов поставил задачу перед кабмином –снизить инфляцию в два раза – до 9,5%, сообщает Zakon.kz.

Каждый министр, аким региона и руководители национальных холдингов и компаний должны принять системные меры по повышению благосостояния граждан за счет роста трудовых доходов, создания качественных рабочих мест, находить эффективные решения по приоритетным для общества социально-экономическим вопросам, подчеркнул Алихан Смаилов на заседании правительства РК.

"Важен вклад каждого региона в обеспечение устойчивого и качественного роста экономики страны. Акимам регионов следует особое внимание уделить стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Задача по итогам года: снизить инфляцию в два раза – до 9,5%. Инструменты для этого имеются. Мы об этом уже неоднократно говорили. Нужно принять все необходимые меры по исполнению актуализированного плана мер по контролю и снижению уровня инфляции". Алихан Смаилов

Он добавил, что важно усилить финансовую дисциплину и повысить эффективность расходов государственного бюджета.



Пока инфляция в Казахстане продолжает расти. Как сообщили в Нацбанке, месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика после шокового значения марта 2022 года (3,7%), постепенно стабилизируется до 1,1% в январе, при этом оставаясь на уровне, значительно превышающем среднегодовые значения. В годовом выражении инфляция в январе текущего года достигла 20,7%.