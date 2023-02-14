Казахстанцы собрали для пострадавших в Турции более 2,8 млн долларов
Фото: aa.com.tr
Неравнодушные казахстанцы собрали для пострадавших после разрушительного землетрясения в Турции почти три млн долларов. Об этом Zakon.kz сообщили в посольстве Турецкой Республики.
Кроме того, в посольстве выразили благодарность за оказанную помощь.
"Собранные в Казахстане за последние 3 дня денежные средства в размере более миллиона долларов на счет помощи пострадавшим от землетрясения были переведены на официальный счет AFAD. Таким образом, общая сумма пожертвований составила 2,8 млн долларов", — говорится в сообщении посольства.
Кроме того, Казахстан направил в Турцию 28 генераторов.
Только из Астаны передано 8 тонн гуманитарной помощи, сказано в публикации.
В настоящее время из многих стран в Турцию поступает гуманитарная помощь для поддержки пострадавших после землетрясения, произошедшем 6 февраля.
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