Казахстанцы собрали для пострадавших в Турции более 2,8 млн долларов

Фото: aa.com.tr

Неравнодушные казахстанцы собрали для пострадавших после разрушительного землетрясения в Турции почти три млн долларов. Об этом Zakon.kz сообщили в посольстве Турецкой Республики.

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