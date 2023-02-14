Выжившие отец и дочь впервые встретились после землетрясения в Турции

Видео первой встречи выживших отца с дочерью после разрушительного землетрясения в Турции растрогало пользователей. Они смогли увидеться лишь через пять дней, сообщает Zakon.kz.

По данным местных СМИ, отец и четырехлетняя дочь встретились в лечебном центре. Также сказано, что еще двух членов семьи, мать и сына, спасти не удалось.

Depremde ayrı düşen baba ve kızı birbirine kavuştu#Hatay'da depremden sonra birbirini kaybeden baba ve 4 yaşındaki kızının #Adana'daki buluşması duygu yüklü anlara sebep oldu. pic.twitter.com/CAQqzfAF1C — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) February 13, 2023

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года. Подземные толчки также произошли в Сирии, Ираке, Ливии.