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Выжившие отец и дочь впервые встретились после землетрясения в Турции

Турция отец дочь трогательная встреча Фото: Anadolu Agency
Видео первой встречи выживших отца с дочерью после разрушительного землетрясения в Турции растрогало пользователей. Они смогли увидеться лишь через пять дней, сообщает Zakon.kz.

По данным местных СМИ, отец и четырехлетняя дочь встретились в лечебном центре. Также сказано, что еще двух членов семьи, мать и сына, спасти не удалось.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года. Подземные толчки также произошли в Сирии, Ираке, Ливии.

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Анастасия Московчук
Землетрясения в Турции Турция
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