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В правительстве прокомментировали продажу уральского аэропорта россиянам

В правительстве прокомментировали продажу уральского аэропорта россиянам Фото: МИИР РК
Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что аэропорт находится в доверительном управлении, а взлетно-посадочной полосой владеет государство, передает Zakon.kz.

Одним из собственников ТОО, которое приобрело в уральский аэропорт им. Маншук Маметовой, является компания российского миллиардера Виктора Вексельберга "Ретранс".

Министр финансов в кулуарах заседания правительства сообщил, что аэропорта не было в комплексном плане приватизации, поскольку он находился в доверительном управлении.

"Поскольку там определенная часть аэропорта принадлежит местному исполнительному органу и СПК "Ак жайык". То есть не находится в республиканской собственности. В республиканской собственности находится, насколько я знаю, только взлетно-посадочная полоса. Там стратегическим объектом нерезиденты не владеют. Мне кажется здесь идет определенная путаница. Речь не идет о стратегическом (объекте - Прим.ред.), взлетно-посадочной полосе. Речь идет просто о ТОО-шке, которая управляет аэропортом. Более полную информацию передадим, с акиматом свяжемся. Более подробную информацию мы сегодня предоставим, я поручил Комитету госимущества и приватизации уточнить. Мы детали сделки вам передадим".Ерулан Жамаубаев

Свое мнение о сделке высказал и вице-премьер Алтай Кульгинов. Он отметил, что в свое время  при поддержке государства там отремонтировали взлетно-посадочную полосу и даже возвели новый терминал.

"А то, что вы сейчас задаете, я сам только узнал. Я считаю, что это стратегические объекты, которые отремонтировало государство, они принадлежат государству. Но там были проблемы: объект, взлетно-посадочная полоса и терминал находились в частной собственности. Но этот частный собственник не вложил ни копейки для того, чтобы отремонтировать ни взлетно-посадочную полосу, ни терминал".Алтай Кульгинов

Ранее сообщалось, что УК "Аэропорты регионов" совместно с казахстанскими партнерами завершила сделку по приобретению ТОО "Международный аэропорт "Орал", компании – оператора международного аэропорта Уральска им. Маншук Маметовой.

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