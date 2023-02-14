Кульгинов про законопроект о масс-медиа: Нужно еще много раз обсуждать

Все проблемные вопросы по законопроекту о масс-медиа еще будут обсуждать на различных площадках, заверил вице-премьер-министр Алтай Кульгинов, передает Zakon.kz.

Алтай Кульгинов прокомментировал новый законопроект "О масс-медиа", который вызвал недовольство у журналистского сообщества. В кулуарах заседания правительства РК вице-премьер сказал, что документ еще не раз будет подвергаться обсуждению на разных площадках.

"Детали я еще не читал. Я знаю, какие вопросы сейчас задаете. Все эти вопросы мы доведем до министерства. Министерство информации и общественного развития будет еще много раз обсуждать с вами. И после этого будет вноситься законопроект в парламент. В парламенте тоже много будет обсуждений и по итогам будет принято решение. Он еще сырой. Поэтому нужно все пожелания, проблемы, вопросы, которые есть - на то и нужно на площадках обсуждать". Алтай Кульгинов

Журналисты поинтересовались, как Алтай Кульгинов может комментировать законопроект, который не читал.

"Нет, пожалуйста, не вырывайте из контекста. Законопроект еще на стадии обсуждения. Насчет вопросов, где вы не согласны, несколько пунктов - я в курсе. Полностью я еще не читал. Этот законопроект еще не принят, он еще на стадии обсуждения. Мы тоже на стадии ознакомления. МВК давно прошла. Я в целом ознакомлен, но детали, которые вы сейчас задаете, мы с министерством еще раз обсудим". Алтай Кульгинов

Его также спросили, не считает ли он, что этот документ противоречит Конституции. Вице-премьер не дал четкого ответа.

"Мы не можем сейчас утверждать. Он еще не принят. Это еще проект. Сейчас я не могу сказать, что какую-то сторону поддерживаю. Нужно еще много раз обсуждать. На то он и законопроект, чтобы обсуждался на разных уровнях. Особенно с журналистским сообществом". Алтай Кульгинов

Концепция законопроекта "О масс-медиа" появилась на портале "Открытые НПА" 2 февраля. Документ вызвал критику у журналистской общественности. Он доступен для обсуждения до 22 февраля.

Самой принципиальной стала норма о введении срока исковой давности по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом журналистская общественность просит уже не первый год. И изначально она была в документе, однако в итоговой версии эту норму убрали.

