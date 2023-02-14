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В Алматы родители пытались продать новорожденную дочь за 2 млн тенге

В Алматы родители пытались продать новорожденную дочь за 2 млн тенге Фото: pixabay
Новорожденного малыша пытались продать родители за 2 млн тенге в Алматы.

Спецоперация оперативниками УБОП и полицейскими спецназа была проведена в Алмалинском районе. Координацию осуществляла Прокуратура города Алматы.

– Задержаны гражданка Б., 1998 года рождения, и ее супруг – гражданин Б., 1991 года рождения. За несколько часов до этого женщина была выписана из родильного дома, откуда пара сразу направилась на сделку. Свою дочь они оценили в 2 млн тенге. Следует отметить, что “потенциальных родителей” для еще не родившегося дитя супруги искали заблаговременно. Денежные средства, вырученные за продажу новорожденного, были изъяты в ходе задержания. Они приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ч. 2 ст. 135 УК РК. В рамках уголовного дела проводятся оперативно-следственные мероприятия, – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев.

Установлено, что у этой супружеской пары подрастают двое детей. Вину в совершении тяжкого преступления они признали полностью.


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Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
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