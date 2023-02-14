Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев освобожден из колонии

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из исправительной колонии и позволили ему уехать на лечение, сообщает Zakon.kz.

Согласно публикации 24.kg, уголовное дело в отношении Атамбаева по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева направлено на доследование в МВД.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Таким образом, как говорится в сообщении, следователь может внести в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении бывшего главы государства.

По предварительным данным, Атамбаеву суд разрешил выехать за пределы страны: такое решение принято из-за его болезни.

В свою очередь источник прокомментировал события изданию ТАСС.

"Освобожден сегодня, сейчас собираемся ехать домой", - уточнил собеседник.

В 2020 году Атамбаева приговорили к 11 годам и двумя месяцам заключения с конфискацией имущества и лишением государственных наград.



Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 годы.