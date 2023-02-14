"Нацфонд-детям": родители смогут следить за накоплениями на спецсчетах
Фото: pexels
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в кулуарах сената заявил, что родители смогут следить за пополнением счетов своих детей, открытых по программе "Нацфонд - детям", передает корреспондент Zakon.kz.
Даурен Темирбеков заявил, что всем детям на специальные счета будет поступать равная сумма.
"Каждый казахстанец будет знать эту сумму. Где может посмотреть эту сумму? Официальный сайт у ЕНПФ, он будет являться оператором проекта "Нацфонд-детям". Также мы планируем совместно с Министерством юстиций проработаю, чтобы родители могли просматривать в приложении eGov mobile. Также у ЕНПФ есть свое приложение. Все этом мы проработаем". Даурен Темирбеков
Таким образом, отметил он, каждый родитель сможет следить за накоплениями на этих счетах.
14 февраля вице-министр финансов Даурен Темирбеков в сенате озвучил предложения по проекту "Нацфонд - детям".
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