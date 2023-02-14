"Нацфонд-детям": родители смогут следить за накоплениями на спецсчетах

Фото: pexels

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в кулуарах сената заявил, что родители смогут следить за пополнением счетов своих детей, открытых по программе "Нацфонд - детям", передает корреспондент Zakon.kz.

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