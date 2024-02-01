Почему уменьшилась выплата по программе "Нацфонд – детям"

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в кулуарах Сената 1 февраля объяснил журналистам, почему первая выплата по программе "Нацфонд – детям" составила 100 долларов вместо обещанных 160, сообщает Zakon.kz.

По словам Даурена Темирбекова, изначально расчеты делали, исходя из того, что в стране 6,5 млн детей. Но фактически число получателей выплат достигло 6,9 млн человек.

"На сегодня 695 млн долларов мы делим на 6,9 млн детей и получаем сумму 100 долларов 52 цента. Никто не виноват, это первая сумма. Полный эффект от программы получат те дети, которые находятся (в ней. – Прим. ред.) все 18 лет. Изначально было озвучено 3,5 тысячи долларов (сумма, которую смогут получить дети за все 18 лет. – Прим. ред.). Перед правительством, Нацбанком, и в том числе Минфином, стоит задача – увеличение инвестиционного дохода. В следующие годы будут поступать большие суммы". Даурен Темирбеков

Прирост населения, как отметил вице-министр, был предсказуемым.

"Это все было предсказуемо, что прирост населения идет – 400 тысяч человек. И в следующем году мы ждем естественный прирост населения. Соответственно, перед нами стоит задача по увеличению инвестиционного дохода". Даурен Темирбеков

Замминистра добавил, что на первую сумму в 100 долларов будут начислять инвестиционный доход.

"Они не будут мертвым грузом лежать. Будут в долларах лежать. Только при снятии будет идти конвертация в тенге". Даурен Темирбеков

В декабре 2023 года прогнозировалось, что дети, достигшие в 2024 году 18 лет, смогут получить в рамках программы "Нацфонд – детям" около 160 долларов.

1 февраля ЕНПФ начислил первые целевые требования детям в возрасте до 18 лет. Поступили первые накопления на целевые накопительные счета (детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет).

