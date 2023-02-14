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Максим Галкин показал повзрослевших детей

дети, личная жизнь Фото: Instagram/maxgalkinru
Телеведущий и пародист Максим Галкин 14 февраля опубликовал на своей странице в Instagram игру повзрослевших детей - сына Гарри и дочери Лизы, сообщает Zakon.kz.
"Хоть и случайная победа, а сколько радости!", - подписал видео Максим Галкин.

Поклонников комика восхитило видео, на котором 9-летние дети непринужденно играют. 

  • "Самые красивые и воспитанные звездные дети";
  • "А Гарри-то бизнесменом растет";
  • "Приятно, что Лиза не завидует, а тоже радуется";
  • "Максим, показывайте деток чаще, это такое удовольствие за ними наблюдать! Здоровья Вашей семье";
  • "Умные дети в любом месте мира найдут для себя замечательное развлечение".

16 сентября 2022 года Минюст России объявил Максима Галкина иноагентом. Артист в настоящее время проживает за рубежом. Он уехал в Израиль в марте 2022 года, вскоре после того, как выступил против военного конфликта в Украине.

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