Максим Галкин показал повзрослевших детей

Телеведущий и пародист Максим Галкин 14 февраля опубликовал на своей странице в Instagram игру повзрослевших детей - сына Гарри и дочери Лизы, сообщает Zakon.kz.

"Хоть и случайная победа, а сколько радости!", - подписал видео Максим Галкин.

Поклонников комика восхитило видео, на котором 9-летние дети непринужденно играют.

"Самые красивые и воспитанные звездные дети";

"А Гарри-то бизнесменом растет";



"Приятно, что Лиза не завидует, а тоже радуется";

"Максим, показывайте деток чаще, это такое удовольствие за ними наблюдать! Здоровья Вашей семье";

"Умные дети в любом месте мира найдут для себя замечательное развлечение".



16 сентября 2022 года Минюст России объявил Максима Галкина иноагентом. Артист в настоящее время проживает за рубежом. Он уехал в Израиль в марте 2022 года, вскоре после того, как выступил против военного конфликта в Украине.

