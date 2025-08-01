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Культура и шоу-бизнес

Максим Галкин показал редкие фото с повзрослевшим сыном Гарри и умилил соцсети

Максим Галкин, сын, Гарри, дети , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 08:41 Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин опубликовал серию милых фотографий с повзрослевшим сыном Гарри, сообщает Zakon.kz.

Фотографии он 31 июля разместил на своей странице в Instagram.

"Друзья", – написал Галкин под постом. 

На снимках шоумен и его сын позируют с одинаковыми прическами. Публикация вызвала бурю эмоций у фанатов:

  • Максим, на каких молодильных яблочках сидите?!
  • Максим, кудряшки у вас очаровательные! Гарик моднявый! Красавчики! Любим!
  • Какие позитивные мальчишки! Папа и сын!

А ранее сообщалось, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес в ночь на 1 августа прибыла в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане.

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Айсулу Омарова
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