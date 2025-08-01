Максим Галкин показал редкие фото с повзрослевшим сыном Гарри и умилил соцсети

Юморист Максим Галкин опубликовал серию милых фотографий с повзрослевшим сыном Гарри, сообщает Zakon.kz.

Фотографии он 31 июля разместил на своей странице в Instagram.

"Друзья", – написал Галкин под постом.

На снимках шоумен и его сын позируют с одинаковыми прическами. Публикация вызвала бурю эмоций у фанатов:

Максим, на каких молодильных яблочках сидите?!

Максим, кудряшки у вас очаровательные! Гарик моднявый! Красавчики! Любим!

Какие позитивные мальчишки! Папа и сын!

А ранее сообщалось, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес в ночь на 1 августа прибыла в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане.

