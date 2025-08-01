Максим Галкин показал редкие фото с повзрослевшим сыном Гарри и умилил соцсети
Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин опубликовал серию милых фотографий с повзрослевшим сыном Гарри, сообщает Zakon.kz.
Фотографии он 31 июля разместил на своей странице в Instagram.
"Друзья", – написал Галкин под постом.
На снимках шоумен и его сын позируют с одинаковыми прическами. Публикация вызвала бурю эмоций у фанатов:
- Максим, на каких молодильных яблочках сидите?!
- Максим, кудряшки у вас очаровательные! Гарик моднявый! Красавчики! Любим!
- Какие позитивные мальчишки! Папа и сын!
А ранее сообщалось, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес в ночь на 1 августа прибыла в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане.
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