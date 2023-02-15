Названы самые популярные у алматинцев породы кошек

На сегодня кошки – один из самых популярных видов животных, которых человек заводит у себя дома. Они грациозны, милы и в то же время имеют характер хищника. Корреспондент Zakon.kz выяснил, какие породы кошек заводят жители Алматы чаще всего.

Официальных данных по домашним питомцам никто не ведет. Но, по наблюдениям ветеринаров, алматинцы отдают предпочтение следующим представителям семейства кошачьих.

Мейн-кун

Самые крупные среди домашних кошек. При этом они отлично себя чувствуют в квартире, ладят с собаками и другими кошками. Конечно, при первом знакомстве не все может быть гладко. Хозяевам нужно набраться терпения и дать время животным привыкнуть друг к другу.

Многие замечают, что мейн-куны внешне очень вальяжны. Хотя у них строгий вид, кошки этой породы весьма дружелюбны. Обладают уравновешенной психикой, поэтому их заводят в семьях с детьми.

Мейн-кун – здоровая и выносливая порода, приспособленная к климату со снежными зимами. Впрочем, несмотря на густую и длинную шерсть, уход за ней особый не требуется: достаточно ее прочесывать несколько раз в неделю. Мейн-куны бывают любого окраса, типичного для обычных домашних кошек. Так как порода сформировалась естественным образом под влиянием суровых природных условий, искусственные окрасы могут говорить о возможной примеси других пород.

Это старейшая американская порода кошек. Является официальным символом штата Мэн.

Шотландская вислоухая кошка

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Для породы характерны загнутые вперед и прижатые к голове ушки. Специалисты объясняют эту особенность действием доминантного гена, который возник в результате естественной мутации. Это оказывает влияние на хрящи во всем организме.

Скоттиш-фолды, как еще называют эту породу, отличаются добрым и уравновешенным характером. Им не свойственна гиперактивность. Шотландцы предпочитают размеренный образ жизни. При этом они достаточно любопытны и с энтузиазмом исследуют все, что их окружает.

В общении с детьми эти пушистики терпеливы и спокойны. Агрессию проявляют редко. Нужно очень постараться, чтобы ее спровоцировать. Но все же слишком активные и шумные игры им не всегда по душе. Часто во время веселья в доме кошки будут стараться отсиживаться в стороне.

Несмотря на внешнюю привлекательность, эта порода не допускается к участию в выставках, проводимых в Европе. Крупнейшая фелинологическая организация GCCF отозвала регистрацию породы в 1971 году из-за деформаций суставов и хвоста у некоторых кошек, а также нерешенных генетических вопросов. Поэтому ген, подаривший необычно милую внешность, может стать причиной плохого самочувствия питомца.

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Тем не менее необычные выделяющиеся черты мурлыки вкупе с репутацией дружелюбных компаньонов сделали скоттиш-фолдов очень популярной породой.

Примечательны эти котики умением спать на спине и сидеть на задних лапках. У кошек, как правило, мягкий голос. Они обладают сложным репертуаром мяукающих и мурчащих звуков, которые не наблюдаются у более распространенных пород.

Британская кошка

Фото: Zakon.kz

Британская короткошерстная кошка обладает аристократичной внешностью и характером. Идеальный домашний питомец для тех, кто любит покой и тишину. Содержание британцев также подходит для людей, которые не весь день бывают дома. Несмотря на то, что животные очень привязываются к хозяину, они готовы терпеливо ждать его возвращения, сколько потребуется.

Представители этой породы кошек легко адаптируются в новой среде. Они любят находиться в обществе людей, контактировать или наблюдать за происходящим. Несмотря на такую общительность, британцы не позволят удерживать себя силой на руках. Тем не менее они преданы людям и толерантны к другим животным.

Шерсть у этой кошки очень пушистая и мягкая, но довольно короткая, ей свойственно много различных окрасов. Существует около 30 оттенков цветов их густой и роскошной шерсти. Самые популярные – сплошные (серо-голубой, голубой, черный, лиловый, шоколадный), а также табби и серебристые табби, их разновидности: пятно, полоса и мрамор.

В уход за британским котом входит его вычесывание 1-2 раза в неделю. Купать животное следует редко.

По одной из версий, британцы являются потомком породы Шартрез. По другой – римских кошек и их местных сородичей.

Ориентальная кошка

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Первые упоминания об ориенталах встречаются еще в древних рукописях Сиама (современного Таиланда). В дословном переводе название породы означает – восточный, и официально была признана в 1977 году в США.

Ориенталы удивляют грацией дикого животного. Отличительной чертой породы являются треугольная мордочка, широкие у основания и заостренные на кончиках уши и огромные зеленые выразительные глаза миндалевидной формы.

Кошки этой породы дружелюбны. Они любят путешествовать с хозяином, стремятся проводить много времени рядом. Из-за этой особенной привязанности не выносят одиночества.

Представители этой породы общительны, выражают свои эмоции поведением и голосом – от тихого мурлыкания до громкого мяукания. Самое распространенное заблуждение о кошке – громкий неприятный голос. Но его особенность зависит от характера конкретного питомца. Однако, несомненно, все ориенталы более разговорчивы, чем представители иных пород.

Ориентальная кошка обладает игривым нравом, сохраняя любовь к играм до старости. Они умеют обращать на себя внимание, могут приносить мячик, любят бегать и резвиться.

Считается, что ориенталы наиболее гипоаллергенны.

Канадский сфинкс

Фото: Zakon.kz

Благодаря своей необычной внешности эта порода не оставит никого равнодушным. Кто-то видит в сфинксах особую привлекательность, кого-то их внешность отталкивает. Ее сравнивают с инопланетным существом за счет лысого тела, огромных ушей и, как правило, голубых глаз.

Сфинксы появились довольно давно, что подтверждают античные факты. Ученые подозревают, что их разведением занимались, возможно, даже ацтеки.

Порода голой кошки была выведена при закреплении естественной рецессивной мутации, которая и привела к отсутствию шерсти. Несмотря на это, сфинксы все же требуют некоторого ухода. Нужно протирать складки на плечах, мордочке и голове, чтобы смыть избыток кожного сала, а также чистить уши. Многие отмечают их гипоаллергенность.

Несмотря на свою "устрашающую" красоту, сфинксы очень ласковые и умные. Но, как правило, их дальнейшее поведение зависит от воспитания питомца.

Представители породы относятся к классу компаньонов, поэтому нуждаются во внимании. Они ориентировано на взаимодействие, любят сидеть на коленях, легко уживаются с другими животными в доме и хорошо ладят с детьми.

Сфинксы легко поддаются дрессировке и у них хорошая память. Ловко прыгают, иногда достигая в высоту одного метра и более.

Порода сфинкс имеет несколько ответвлений: канадский сфинкс, донской сфинкс и петерболд. Однако признание от международных фелинологических организаций заслужил пока лишь канадский.

Петерболд

Фото: pxhere

Петербургский сфинкс, как официально называется этот вид, выведен в России как порода бесшерстных домашних кошек. Идеальный ее представитель похож на ориентальную кошку, но без шерстяного покрова. Эта порода получена путем внесения в популяцию сиамо-ориентальных кошек доминантного гена бесшерстности, заимствованного у донских сфинксов.

Петерболды обычно дружелюбны, любопытны, активны, любят всех членов семьи и нуждаются в общении. Они не принадлежат к независимым кошкам, поэтому хорошо уживаются с другими домашними животными.

Характерной особенностью этих кошек можно назвать ранимость. Они тяжело переносят одиночество, нуждаются в постоянном внимании от хозяина.

Сфинкс любит следить за действиями человека, сидеть или лежать рядом. Вопреки такой высокой привязанности петерболды бывают не в настроении и в этом случае стараются избежать взаимодействия с домочадцами. Не стоит в такие моменты настаивать на игре, ласках и брать на руки животное.

Несмотря на то, что это, в основном, голорожденные кошки, они не являются гипоаллергенными, как другие похожие породы: аллергию у людей может спровоцировать их слюна.

Бенгальская кошка

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Бенгалы – очередной межродовой гибрид домашней кошки и дикой бенгальской.

В бенгальской кошке сочетаются физические характеристики леопарда и мягкий характер домашней кошки – у них хорошо развит охотничий инстинкт. Нужно понимать, что если в доме есть более мелкие животные, их бенгал может принять за добычу.

При воспитании котят очень важно приучать их к рукам, иначе они могут вырасти диковатыми. Наперекор слухам, бенгалы не кровожадны и не агрессивны. Никакой опасности для ребенка и других кошек они не представляют. Но благодаря своим качествам с легкостью обучаются ловле мышей, которых редко едят. Им очень комфортно будет в собственном доме.

С одной стороны, бенгалы очень независимы. А с другой – трудно найти более ласковую и общительную породу. Эти кошки очень любят играть с малышами – катать мяч, бегать за игрушками. Такая особенность характера делает их практически идеальной породой для семей с маленькими детьми.

Бенгалы тяжело переносят разлуку с хозяином. Если у владельца возникает необходимость с кем-то оставить животное, лучше, если это будут знакомые для него люди. В противном случае кошка может отказываться от еды и тосковать.

Особенность бенгальской кошки в том, что она совершенно не боится воды. Такой питомец может спокойно сидеть на краю ванны и мочить лапки или вообще принимать вместе с вами душ.

Абиссинская кошка

Фото: wikimedia

Это одна из самых древних пород кошек и одновременно одна из первых, которая получила официальный выставочный стандарт. Многие подчеркивают сходство этой породы с дикими африканскими кошками.

Абиссинцы очень гибкие и ловкие, с выразительными миндалевидными глазами.

Этот представитель семейства кошачьих отличается активностью и любопытством. Если они не спят и не едят, то почти наверняка находятся в движении, стараясь вовлечь в свою игру человека.

Предпочитая активные игры, этот питомец с удовольствием будет проводить время с младшими членами семьи. Также кошка спокойно относится к другим животным в доме, но рассчитывать на то, что абиссинская кошка поладит с хомячками или попугаями, не стоит. Скорее всего, она воспримет их исключительно как добычу и станет охотиться.

Беря во внимание природную сообразительность кошек этой породы, их можно легко дрессировать и приучить к шлейке для прогулок. Специалисты рекомендуют уделять внимание воспитанию любимца, иначе со временем он может стать неуправляемым.

Уход за представителями этой породы несложный, ведь они сами отлично справляются с заботой о своей шерсти. Достаточно периодически вычесывать кошку и купать во время весенней линьки.

В заключение ветеринары подчеркнули, что наиболее часто алматинцы заводят все-таки беспородных домашних кошек и любят их не меньше, чем породистых. Ученые уже доказали особую связь между человеком и его домашним питомцем. Ведь как иначе объяснить то, что владельцы четвероногих друзей чувствуют себя менее одинокими, легче справляются со стрессом и реже болеют.

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