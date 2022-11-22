Топ-5 исчезающих представителей семейства кошачьих в Казахстане

"Усатых-полосатых" любят почти все. Причем не столь важно, домашние они или дикие. Между тем в нашей стране на грани исчезновения находится целый список мурлык. Zakon.kz сделал умилительно-грустную подборку краснокнижных котов.

Гепард

Начнем с самого печального примера. Сейчас стремительный, красивый хищник ассоциируется, скорее, с Африкой, а ведь раньше его можно было встретить на восточном побережье Каспийского моря. Сгубили гепарда освоение пустынных районов, где он обитал и охотился на так же начавших исчезать джейранов, и, конечно, деятельность браконьеров, жаждущих заполучить ценную шкуру. В результате, как предполагают зоологии, в Казахстане этого зверя не осталось вовсе, а единичные экземпляры, если и сохранились, то в соседнем Туркменистане.

К слову, вопросом спасения самого быстрого млекопитающего планеты сейчас озабочен весь мир. Ведь жадных до наживы дельцов он интересует еще и как диковинный домашний питомец, активно сбывающийся на черном рынке. Оно и неудивительно: гепард легко приручается и обладает неожиданно покладистым для дикого зверя нравом. Когда-то среди знати была распространена практика охоты с этим представителем семейства кошачьих. Говорят, ласковое животное даже мурлычет, когда его гладит хозяйская рука.

Фото: pixabay

Барханный кот

На территории Казахстана он водится в пустынях. В ХХ веке часто встречался на севере Кызылкума, где активно отлавливался – его шкуры поступали в заготовки пушнины. На сегодняшний же день увидеть его можно редко. Виной тому, по мнению специалистов, суровые зимы, затрудняющие барханному коту добычу пропитания – мелких грызунов. В результате эти животные банально гибнут от истощения.

Вдобавок барханные коты, маленькие и очаровательные, востребованы в качестве домашних любимцев. Торговля ими разрешена только между зоопарками, но кого это останавливает?

Фото: wikipedia/Clément Bardot

Манул

Небольшой, очень похожий на домашнего кот, узнаваемый по шикарной "шубе" и ярким глазам с круглыми зрачками. При всей своей умилительной пушистости весьма самодостаточен – людей избегает и едва ли придет в восторг от попытки "потискать котика". Да и наткнуться на него непросто: зверь осторожен и успешно прячется в норах.

Манулы обитают в нескольких областях Казахстана: Карагандинской, Алматинской, Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской и, возможно, Жамбылской.

Больше всего страдает от браконьерства, собак, пожаров и снежных зим: коротколапым хищникам тяжело охотиться в сугробах. Как и "товарищи по несчастью", представлен на черном рынке.

Фото: pixabay

Каракал

"Родственник" рыси, степной кот с приметными "кисточками" на ушах.

Распространен в пределах Мангистауской области на Устюрте, полуостровах Бузачи, Мангышлак, Тюб-Караган, в крупных песчаных массивах.

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Численность каракала напрямую зависит от достаточности источников питания, а охотится он в основном на зайца-толая, желтого суслика и большую песчанку. Впрочем, может заинтересоваться молодняком копытных.

Не приспособлен к низким температурам. В качестве основных лимитирующих факторов зоологи обозначают браконьерство и снижение численности грызунов.

Поддается дрессуре, за счет чего в Азии с каракалами некогда охотились на зайцев, фазанов и даже мелких антилоп. В отличие от своего престижного "коллеги" по охоте – гепарда – был более доступен и мог принадлежать небогатым людям.

Скрещение каракала с абиссинской кошкой подарило миру гибридную домашнюю породу – каракета. Будучи похожим на дикого предка, такой котенок выглядит как маленькая комнатная рысь.

Фото: pixabay

Снежный барс

Хищник, ставший не только природным достоянием Казахстана, но и одним из его государственных символов.

Однако высокий статус не помешал "хозяину гор" оказаться на грани полного исчезновения из исконных мест обитания.

По словам специалистов, неподалеку от Алматы обитают 23 ирбиса, пять из них в черте города, близ Бостандыкского и Медеуского районов. В общем в горах Заилийского Алатау проживает 40 особей.

Проблема в том, что горные окрестности Алматы идеально подходят снежным барсам для жизни, однако развитие мегаполиса дает о себе знать, и животным приходится обосновываться на все менее комфортных территориях.

Зоологи отмечают миролюбие и все меньшую настороженность диких кошек по отношению к людям. И это тревожит, особенно в свете угрозы для них со стороны браконьеров.