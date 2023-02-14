Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил построить предприятие по утилизации ПХД-отходов в Степногорске, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область осмотрел двор в 6-м микрорайоне города Степногорска.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с условиями, созданными на придомовой территории, а также побеседовал с местными жителями. Во дворах города установлены детские и спортивные площадки, тренажеры, обустроены тротуары, асфальтированы дороги с увеличением количества парковочных мест.





Фото: Акорда





В рамках бюджета народного участия акиматом Степногорска третий год подряд осуществляются проекты по благоустройству. Проекты для реализации выбираются жителями путем голосования.

В 2023 году на ремонт дворов Акмолинской области из регионального бюджета выделено около 900 млн тенге, из которых половина предназначена для Степногорска.





Фото: Акорда





В беседе с жителями города президент отметил, что уделяет пристальное внимание развитию Степногорска. В числе важных вопросов, вызывающих беспокойство граждан – состояние местной ТЭЦ и тепловых сетей.

"Ознакомившись с ситуацией на этом предприятии, я принял решение вникнуть в эти вопросы. Я дал поручение, чтобы правительство совместно с акиматом и владельцами предприятия сели и выработали алгоритм действий и принятия решений", – подчеркнул глава государства.

Горожан также интересовали вопросы экологии. В частности, Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение по поводу обеспокоенности местных жителей в связи с хранением ПХД-отходов в Степногорске.

"Я в курсе этого вопроса, только что мне доложили, что есть следующее решение – построить мини-предприятие по утилизации. Поддерживаю такое решение", – сказал президент.

Не осталась без внимания и ситуация вокруг рудника "Бестобе". Вопрос находится на контроле главы государства, местным органам даны поручения по решению имеющихся проблем.

В завершение Токаев пожелал горожанам здоровья, успехов и благополучия.

14 февраля Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область.



Он уже посетил и оценил качество тепличных технологий в Степногорске, а также техническое состояние оборудования ТОО "Степногорская ТЭЦ" и прохождение отопительного сезона в Акмолинской области.