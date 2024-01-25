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Законодательство РК

На 2,3 млрд тенге оштрафовали предприятие по утилизации коммунальных отходов

На 2,3 млрд тенге оштрафовали предприятие по утилизации коммунальных отходов Фото: unsplash
Прокуроры Жетысуской области выявили способ уклонения от уплаты обязательных платежей предприятием, оказывающим услуги по утилизации коммунальных отходов, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что в период с 2020 по 2023 год предприятие обслуживало полигон твердых бытовых отходов (ТБО) Талдыкоргана.

"Согласно отчету предприятия, за указанный период на данном полигоне принято ТБО в объеме 24 тыс. тонн. При анализе отчетов и сверке взаиморасчетов предприятия был выявлен 41 контрагент, которыми было перевезено более 138 тыс. тонн ТБО на полигон. Это на 114 тыс. тонн больше, чем указано в официальных отчетах предприятия", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Жетысуской области 25 января 2024 года.

По акту надзора предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 1, 6 ст. 328 КоАП РК за превышение лимитов накопления отходов и выбросов эмиссий в окружающую среду.

"На предприятие наложен штраф в размере 2,3 млрд тенге".Прокуратура Жетысуской области

9 ноября 2023 года стало известно, что в Казахстане утвердили правила проведения конкурса на вывоз коммунальных отходов. Подробности здесь.

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