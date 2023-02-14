Ани Лорак рассекретила имя возлюбленного

Возлюбленного певицы зовут Исаак Виджраку. На своей странице в Instagram Лорак посвятила ему трогательный пост, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Униан", ранее артистка позиционировала своего бойфренда как "духовного учителя", но наконец признала наличие между ними романтических отношений.

"Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду", - подписала Ани Лорак совместные фото.





Между тем некоторые СМИ приписывают звезде статус разлучницы. По их информации, возлюбленный Лорак до сих пор женат и воспитывает двоих детей.

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