Жених Ани Лорак поделился романтическим фото

На днях актер, модель, инструктор по йоге 48-летний Исаак Виджраку выложил нежное с певицей и своей возлюбленной Ани Лорак, сообщает Zakon.kz.

В конце сентября певица в день своего 46-летия получила предложение руки и сердца от возлюбленного Исаака Виджраку, с которым встречается два года. А на днях Исаак поделился фото со своей невестой и написал нежные строки.

"Спасибо, любимая, за твою храбрость, за то, что взяла меня за руку и прыгала со мной в воду, иногда чистую, как рай, иногда дикую и неумолимую. Но даже в самых лютых волнах мы никогда не отпускаем друг друга. Я люблю тебя", – признался в чувствах к Лорак ее возлюбленный.

"Я безгранично люблю тебя сейчас. И в следующей жизни", – написала Лорак в ответ на пост.

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