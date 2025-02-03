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Культура и шоу-бизнес

Жених Ани Лорак поделился романтическим фото

Ани Лорак, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 02:42 Фото: Instagram/isaac_vidjrakou
На днях актер, модель, инструктор по йоге 48-летний Исаак Виджраку выложил нежное с певицей и своей возлюбленной Ани Лорак, сообщает Zakon.kz.

В конце сентября певица в день своего 46-летия получила предложение руки и сердца от возлюбленного Исаака Виджраку, с которым встречается два года. А на днях Исаак поделился фото со своей невестой и написал нежные строки.

"Спасибо, любимая, за твою храбрость, за то, что взяла меня за руку и прыгала со мной в воду, иногда чистую, как рай, иногда дикую и неумолимую. Но даже в самых лютых волнах мы никогда не отпускаем друг друга. Я люблю тебя", – признался в чувствах к Лорак ее возлюбленный.
"Я безгранично люблю тебя сейчас. И в следующей жизни", – написала Лорак в ответ на пост.

А в Китае женщина бросила своего мужа, чтобы путешествовать. В стране ее прозвали "иконой феминизма".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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