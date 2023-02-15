Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Александр Бублик в паре со Стэном Вавринкой вышел в четвертьфинал в Нидерландах

теннис Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик в паре с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой вышел в четвертьфинал турнира ATP в Роттердаме, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

В стартовом матче Бублик и Вавринка обыграли хорватскую пару Мате Павич / Никола Мектич со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 10:7.

Бублик и Вавринка 6 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Ранее Бублик проиграл в первом круге турнира в Роттердаме, для него это было 10 подряд поражение.

Читайте также

"ПСЖ" – "Бавария": спасет ли французов возвращение звездного дуэта

УЕФА обвинили в беспорядках на финале Лиги Чемпионов-2022

Трансляции глобального турнира по CS:GO станут доступны на казахском

Елена Беляева
Бублик Александр Нидерланды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
ошибка Романа Костомарова
Российский дзюдоист назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, оставшегося без стопы
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, а ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления