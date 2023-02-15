Александр Бублик в паре со Стэном Вавринкой вышел в четвертьфинал в Нидерландах

Казахстанский теннисист Александр Бублик в паре с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой вышел в четвертьфинал турнира ATP в Роттердаме, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом матче Бублик и Вавринка обыграли хорватскую пару Мате Павич / Никола Мектич со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 10:7.



Бублик и Вавринка 6 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Ранее Бублик проиграл в первом круге турнира в Роттердаме, для него это было 10 подряд поражение.