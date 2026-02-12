Бублик прорвался в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале турнира казахстанец обошел немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tennis TV (@tennistv) Матч шел 2 часа 6 минут. В следующем круге турнира Бублик встретится с Хауме Муньяром (Испания). Ранее сообщалось, что турнир в Дохе обернулся для Рыбакиной настоящей драмой: она проиграла 13-й ракетке мира.

