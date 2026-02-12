#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
494.28
587.06
6.4
Спорт

Бублик прорвался в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 04:27 Фото: Instagram/hkto.mens
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале турнира казахстанец обошел немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.

Матч шел 2 часа 6 минут. В следующем круге турнира Бублик встретится с Хауме Муньяром (Испания).

Ранее сообщалось, что турнир в Дохе обернулся для Рыбакиной настоящей драмой: она проиграла 13-й ракетке мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Дочь Кайрата Нуртаса ответила на хейт взрослых подписчиков
04:45, 13 февраля 2026
Дочь Кайрата Нуртаса ответила на хейт взрослых подписчиков
Бублик потерпел поражение от 19-летнего теннисиста на старте турнира в Роттердаме
09:18, 05 февраля 2025
Бублик потерпел поражение от 19-летнего теннисиста на старте турнира в Роттердаме
Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного разряда турнира в Роттердаме
11:09, 15 февраля 2024
Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного разряда турнира в Роттердаме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Виктория Мбоко – о победе над Еленой Рыбакиной: Даже не мечтала о таком результате
05:44, Сегодня
Виктория Мбоко – о победе над Еленой Рыбакиной: Даже не мечтала о таком результате
Тренер Топурии высказался о потенциальном поединке с Махачевым
05:05, Сегодня
Тренер Топурии высказался о потенциальном поединке с Махачевым
Аружан Сагандыкова потерпела поражение во втором круге турнира в Египте
04:46, 13 февраля 2026
Аружан Сагандыкова потерпела поражение во втором круге турнира в Египте
Опубликован медальный зачёт по итогам шестого дня Олимпиады-2026
04:02, 13 февраля 2026
Опубликован медальный зачёт по итогам шестого дня Олимпиады-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: