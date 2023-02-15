Отставки заведующей требуют сотрудники детского сада в Туркестане

Работники дошкольного учреждения заявляют о поборах и других нарушениях начальства, сообщает Zakon.kz.

Воспитатели и нянечки одного из детских садов Туркестана пожаловались на заведующую. Они заявляют о нарушениях, которые допускает в работе начальница, пишет местное издание Otyrar.

"Например было такое, что из 116 закупленных килограммов мяса, 3 килограмма отправилось домой к заведующей. По нормативу у нас должно быть по 100 грамм мяса на каждого ребенка. А в итоге мы вынуждены сократить эту норму и даем 50-60 грамм мяса". Ардак Жумашева, сотрудница детского сада

Кроме того, говорят сотрудники дошкольного учреждения, руководство регулярно собирает с них деньги на нужды детского сада.

"Мы сами платили за оформление детского сада. Вы же видели внизу пано, мы его купили за 180 тысяч тенге. С нас постоянно собирают деньги с зарплаты". Ляззат Ералиева, методист детского сада

Нянечки детсада рассказали, что их принуждают убираться и стирать в домах местных чиновников. Заведующая детским садом Гульбану Узак все обвинения отвергает.

"Ничего подобного не было, мою работу проверяли. Это все клевета. Может, идти на это их просят сверху, но кто? Может с управления образования, я не знаю". Гульбану Узак

В отделе развития человеческого потенциала города рассказали, что была проведена проверка по поступившему 26 января заявлению.

"В связи с неявкой заведующей на работу ее уволили. Но в ходе выездной проверки инспекцией труда, по ее заключению, заведующую восстановили в должности. Будет еще одна проверка". Гульмира Кулбайымбетова, главный специалист отдела развития человеческого потенциала города Туркестана.

Однако сотрудники детского сада настаивают на увольнении заведующей, пишет издание.

В сентрябре 2022 года В Казахстане принят приказ, который усиливает требования к детским садам, получающим государственный заказ. Согласно нормам, госзаказ будет размещаться по новым правилам, которые направлены на создание комфортных и безопасных условий для детей.