Визит-центры для туристов откроют в Туркестанской области

В этом году запланировано завершение строительства трех визит-центров в регионе, сообщает Zakon.kz.

По сообщению руководителя Управления историко-культурного наследия МКС Жанат Сеидалиевой, речь идет о городище "Сауран", где строят инфраструктуру для удобства посетителей, мавзолее "Гаухар-ана", куда приезжают паломницы, и для них будут отстроены места ночлега, а также территории "Ордабасы". Все эти объекты находятся в Туркестанской области.

"Визит-центры, в первую очередь, будут использованы как научные, культурные, информационные центры и позволят организовать благоприятную обстановку для туристов, содействуя развитию культурно-туристского кластера местности с использованием историко-культурных и природных ресурсов как брендов региона для создания имиджевой туристской продукции". Жанат Сейдалиева

В январе, согласно международному рейтингу, Казахстан занял предпоследнее место среди стран в сфере туризма. АО "НК "Kazakh Tourism" прокомментировало позиции Казахстана.