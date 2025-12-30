#Казахстан в сравнении
Общество

Новые визит-центры появятся в семи регионах Казахстана

Павлодар, виды Павлодара, город Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 10:22 Фото: wikimedia/Alibek Djenalinov
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по строительству визит-центров сразу в нескольких регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что в настоящее время в 15 регионах функционируют 29 визит-центров.

"В 2026 году планируется строительство еще двух визит-центров в области Абай и Мангистауской области. На территории зоны отдыха "Коксай" Жуалынского района Жамбылской области ведется строительство визит-центра "Тары", также осуществляется строительство визит-центра в селе Баянауыл Павлодарской области", – говорится в ответе.

Кроме того, рассматривается вопрос строительства визит-центров в Костанайской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Визит-центры предоставляют бесплатные консультации по вопросам транспортной логистики, включая маршруты общественного транспорта и трансферы, организации культурных и массовых мероприятий, а также по вопросам размещения – от гостиниц и хостелов до аренды квартир.

Вчера Мажилис принял закон, предусматривающий стимулирование по созданию визит-центров в стране.

Азамат Сыздыкбаев
