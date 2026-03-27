В Алматы избили парня, который помогал водителю фуры – момент попал на видео

В Алматы дорожный конфликт перерос в групповое нападение на молодого человека. Инцидент прокомментировали в пресс-службе городского Департамента полиции, передает Zakon.kz.

Видеозапись инцидента, на которой запечатлено нападение на молодого человека, появилась 27 марта 2026 года в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, происшествие случилось в микрорайоне Ожет.

"Парня избили просто так, он помогал фуре сдавать назад", – говорится в посте.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы сообщили, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело и личности всех причастных установлены.

"Все участники инцидента оперативно установлены и задержаны. Действиям каждого из них будет дана принципиальная правовая оценка. Ни одно противоправное действие не останется безнаказанным", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

