Происшествия

В Алматы избили парня, который помогал водителю фуры – момент попал на видео

Жестокое избиение в Алматы: полиция задержала нападавших на помощника водителя фуры, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 21:20 Фото: скриншот видео
В Алматы дорожный конфликт перерос в групповое нападение на молодого человека. Инцидент прокомментировали в пресс-службе городского Департамента полиции, передает Zakon.kz.

Видеозапись инцидента, на которой запечатлено нападение на молодого человека, появилась 27 марта 2026 года в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, происшествие случилось в микрорайоне Ожет.

"Парня избили просто так, он помогал фуре сдавать назад", – говорится в посте.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы сообщили, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело и личности всех причастных установлены.

"Все участники инцидента оперативно установлены и задержаны. Действиям каждого из них будет дана принципиальная правовая оценка. Ни одно противоправное действие не останется безнаказанным", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Ночью 20 марта 2026 года в городе Шалкар Актюбинской области между молодыми людьми произошел конфликт. В результате драки скончался 17-летний юноша.

Канат Болысбек
Читайте также
Полицейская погоня за мопедистом попала на видео в Алматы
09:40, 14 апреля 2025
Полицейская погоня за мопедистом попала на видео в Алматы
Кадры жесткого задержания в Алматы попали на видео
11:08, 10 сентября 2025
Кадры жесткого задержания в Алматы попали на видео
Столкновение полицейского с мопедистом попало на видео в Алматы
12:17, 23 апреля 2024
Столкновение полицейского с мопедистом попало на видео в Алматы
Последние
Популярные
Читайте также
Еркебулан Токтар бросил вызов файтеру из Узбекистана и получил ответ
22:11, Сегодня
Еркебулан Токтар бросил вызов файтеру из Узбекистана и получил ответ
Со счётом 3:1 завершился матч Казахстана в отборе на ЕВРО-2027
21:54, Сегодня
Со счётом 3:1 завершился матч Казахстана в отборе на ЕВРО-2027
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал важную победу в КХЛ
21:39, Сегодня
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал важную победу в КХЛ
Стали известны финалисты чемпионата Казахстана по хоккею
21:10, Сегодня
Стали известны финалисты чемпионата Казахстана по хоккею
