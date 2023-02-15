Актюбинцам пообещали решить проблему с автобусами, не вышедшими на линию

В акимате Актобе прокомментировали ситуацию с водителями нескольких маршрутных автобусов, которые не вышли на работу, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что сегодня, 15 февраля, вместо 21-го маршрута, обслуживаемого ТОО "Автопарк", курсируют автобусы 51-го маршрута, схема движения которого продлена – последней остановкой будет остановка "Онкология" (ж/м Жанаконыс).

"Сегодня по маршруту 51 будут курсировать 11 автобусов", – заверили в городском акимате.

Кроме того, как отметили в ведомстве, продолжается регулирование вопроса по 26-му маршруту.

"В ближайшее время автобусы данного (26-го. – Прим. ред.) маршрута вновь выйдут на линию. Пока жителям рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами – 24, 15, 8, 48". Пресс-служба акимата Актобе

Все остальные маршруты ТОО "Автопарк", как уточнили в ведомстве, на данный момент обеспечены автобусами.

"Не волнуйтесь, если в приложении на мобильном телефоне не будут видны автобусы некоторых маршрутов ТОО "Автопарк". Это связано с тем, что маршрут обслуживается автобусами других компаний-перевозчиков". Пресс-служба акимата Актобе

В ведомстве отметили, что за срыв в работе общественного транспорта к перевозчику ТОО "Автопарк" будут применены меры административного характера.

Ранее сообщалось, что в Актобе водители нескольких маршрутных автобусов не вышли на работу. Представители ТОО "Автопарк" уточнили, что причиной послужило недовольство отдельных водителей мерами дисциплинарного взыскания со стороны администрации предприятия из-за систематических нарушений в виде раннего заезда в парк, схода с линии, присвоения денежных средств (наличные деньги или онлайн-переводы пассажиров на счета водителей).